A legutóbb nem sikerült megőrizni élvonalbeli tagságukat az hevesieknek, akik most nem kockáztattak, s a nyáron négy hazai – Maracskó, Bajus, Kavin, Boros – mellett négy – Zennadi, Francisco Silva, Bartosz, Hebo – külföldi kézilabdázót is szerződtettek, a keret átlagéletkora legutóbb Dabason 25,4 év volt. Egy korábbi akadémista is akad köztük, a 22 éves Bajus Bruno. Az erősítések meghozták az várt eredményt, hiszen Francisco Silva, valamint Zennadi 72 góljának is köszönhetően nyolc forduló után hat ponttal tizedikek. Saját közönségük előtt különösen veszélyes ellenfelek, a Balatonfüredi SE (26–25) és a HE-DO B.Braun Gyöngyös (31–28) is elbukott, de a MOL Tatabánya KC is mindössze egyetlen góllal tudott ott nyerni (28–29) náluk. " – Hazai pályán mindenki erősebb – nyilatkozta Szücs Balázs, a HSA NEKA Ceglédről kölcsönvett, veszprémi nevelésű 21 éves jobbszélsője, aki az elmúlt szezont 24 akciógóllal zárta, most hét forduló után hétnél jár, az utolsó három – MOL Tatabánya KC, PLER–Budapest, Telekom Veszprém – bajnokin már kettesével lőve a gólokat! – Az Eger feljutóként eddig bizonyította, hogy itt a helye az élvonalban, ezért kemény küzdelem várható, de mi azért megyünk, hogy elhozzuk a két pontot.



A bogláriak optimistán várhatják az összecsapást, hisz hét fordulót követően nyolc ponttal állnak, legutóbb a Telekom Veszprém ellen is helytálltak, szezoncsúcsot értek el ellenük a 32 dobott góllal! Nem túlzás, hogy esélyesként lépnek pályára a boglári fiatalok Egerben, ahol a házigazdáktól hiányozni fog a rutinos, 31 éves angolai légiós, Hebo Romé António Diogo. Sótonyi László együttese mindenesetre nagy respecttel bír egri oldalról.



" – Nagyon jó csapat a NEKA – nyilatkozta Tóth Edmond, a hevesiek trénere. – A fiatalságuk ellenére rendkívül tudatosan játszanak, önbizalommal teli, összeszokott társaság, amely hétről-hétre felszabadultan, hatalmas elszántsággal küzd. Ki merem jelenteni, hogy az egyik legnehezebb ellenfél. Nem győzöm méltatni őket, gyorsak, ügyesek, agresszívak. Alaposan fel kell készülni, csak koncentrált, összeszedett játékkal lehet esélyünk.



Az egriek eddig kétszer találkoztak az élvonalban a balatoniakkal, mindkétszer Tóth Edmond irányításával, ám nyerniük még nem sikerült Sótonyi László tanítványaival szemben. Két éve, 2021 szeptemberében Balatonbogláron a NEKA diadalmaskodott (28–24), míg tavaly februárban, Egerben döntetlen született (29–29). Mindkét oldalon kicserélődtek azóta a keretek, hevesi oldalon a Kiss Gergő, Lezák, Száva, Tóvizi négyes, míg a somogyin Temesvári, Sisa, Tárnoki, Dely, Kovács Gergő és Krakovszki Zsolt azok, akik akkor is a játékoskeret tagjai voltak.