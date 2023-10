Az új évadnak a Nemzeti Kézilabda Akadémia női NB I-es történetének – minden bizonnyal – legfiatalabb csapatával vág neki, hiszen az együttes tagjainak átlagéletkora 18,6 év – írja az Utánpótlássport.

A Siófok a nyár elején nem kapott licencet, így jobbik kiesőként a NEKA is bennmaradt az élvonalban; az immár Bakó Botond vezetőedző által irányított együttesben viszont így a szokásosnál is több utánpótláskorú kézis került be a keretbe, akik nem illetődtek meg a nagy lehetőségtől.

A balatonbogláriak kezdésképp négy góllal kaptak ki a Vasastól, a második fordulóban viszont – a másik feljutó – Kozármisleny ellen megszerezték az első győzelmüket. A BL-induló DVSC-Schaeffler együttesével hazai pályán nem bírtak, majd Kisvárdán kaptak ki egy találattal, a legutóbbi körben azonban ismét két pontnak örülhettek, a DKKA csapatát verték 26–21-re. Az együttes leggólerősebb játékosa öt fordulót követően a tizennyolc éves Faragó Lea, aki öt meccsen huszonkét találatnál jár.

– Őszinte leszek, amikor kiderült, hogy NB I-esek leszünk, kicsit megijedtem. Tudtuk, hogy a tavalyi csapatból szinte mindenki elment, így voltak kérdőjelek, hogy ki kerülhet be. Azt biztosan tudtam, hogy a NEKA-n leszek az új idényben is, mert érettségi is vár még rám a tavasszal – emlékezett vissza az átlövő, aki az előző évadban még csak ismerkedett a felnőttélvonal közegével. – Pozitív meglepetés a szereplésünk saját magunknak is; célokat eredmények tekintetében nem állítottunk, elsősorban a fejlődésre helyeztük a hangsúlyt, hiszen a játékosaink nagyobbik része korábban még nem játszott az élvonalban. A tempót egészen jól fel tudtuk venni, de azért például a DVSC ellen érződött, hogy teljesen másik szint. A középmezőnyhöz tartozó csapatokkal viszont tartottuk a lépést, ez bizakodásra ad okot. Az öltözőben remek a hangulat, próbáljuk az NB I minden percét kiélvezni.

A tizennyolc éves átlövő vezeti a házi góllövőlistát, valamint az egész élvonal mezőnyében a huszonharmadikként szerezte a legtöbb találatot.

– Az előző szezonban kiegészítő szerepkörben számítottak rám, az új idényben viszont – ha mondhatom ezt – húzóemberré váltam – mondta Faragó Lea. – Próbálom ezt nem nyomásként, inkább lehetőségként felfogni, hogy megmutathatom, mit tudok. Jelenleg csak erre a szezonra fókuszálok, az érettségire, és hogy minél több pontot gyűjtsünk.