Ez egri a nyolcadik bajnokijuk volt a bogláriaknak, akik ennyi hibával még nem játszottak, a tizenhárom eladott labda szezoncsúcs, MOL Tatabánya KC elleni tíz volt eddig a legtöbb. Mindezek ellenére is huszonötöt kapva csak kettővel buktak, vagyis, ha csak kicsit jobban odafigyelnek, másként is alakulhatott volna.

Nem indult rosszul, huszonkét perc után kettővel (8–10) mentek, mikor jött az első krízisük, hat perc alatt egyetlen gólt értek el, azt is hetesből, míg a házigazdák ötöt (13–11). A szünetben is bennmaradtak az öltözőben, azonnal kaptak hármat (17–13). Sztrakáék erről a mínusz négyről is bejöttek egyre (22–21) négy és fél perccel a lefújás előtt úgy is, hogy a 36–44. perc között nem találtak be! Zennadi ekkor nem hibázott (23–21), majd Krakovszkira fújtak technikait, amit Tóvizi használt ki (24–21), végül Marczika védett Sisával szemben, amit F. Silva büntetett (25–21), eldöntve minden kérdést.

A balatoniak a támadójátékukon buktak, a 23 nagyon kevés egy átlagban 32,6 gólt kapó Egerrel szemben, mely, ha kivesszük a Telekom Veszprém elleni 51-et, akkor is beszedett 29,5-et. Boglári oldalon többen elmaradtak tudásuktól, ami némelyek esetében nem első alkalommal történt meg. Kovács Tamás és Gál nyolc lövéséből egyetlen gól született. Kovács Gergőnek egytelen kísérlete volt, az is büntetőből, hozzá hasonlóan Dely is egy találattal zárt, mindkettőjüknek több eladott labdája volt, mint gólja. Krakovszki volt a legeredményeseb öttel, mindegyik a szünet után érkezett, utóbbi mellett csak Sisa, Tóth és Csányi tudott betalálni ebben a játékrészben.

– A második félidőben türelmesebben, taktikusabban játszottak a házigazdák – nyilatkozta Sótonyi László, aki szerint magukat lökték többször is krízishelyzetbe, amiből nem tudtak kijönni. – Nagyon sok ki nem kényszerített hiba volt a játékunkban.

QHB-Eger – HSA NEKA 25–23 (14–13)

Eger, Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok, 850 néző. Vezette: Paska, Vastag

QHB-Eger: Marczika – Lezák 1, Nastaj 3, Kiss G., Zennadi 6, F. Silva 6 (2), Száva 2. Csere: Ágoston (kapus), Tóvizi 4, Kavin, Döme, Boros, Tóth K. 1, Maracskó 2. Vezetőedző: Tóth Edmond.

HSA NEKA: Mikler K. – Krakovszki Zs. 5, Dely 1, Sztraka 4, Karai 1, Kovács T. 1, Molnár. Csere: Deményi (kapus), Kovács G. 1 (1), Sisa 4 (3), Kathi 1, Tárnoki, Szücs B. 1, Csányi 1, Gál, Tóth L. 1. Vezetőedző: Sótonyi László.

Hétméteres: 3/2 (2/1), ill. 4/4 (2/2).

Kiállítás: 10 (8) perc, ill. 4 (2) perc.

Piros lap: Karai (HSA NEKA – 14.p.)