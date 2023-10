Mindkét félidő elejét alaposan elrontották a bogláriak, az elsőben hét, a másodikban pedig közel nyolc percig nem találtak be. A csabaiak persze igazolták, hogy miért tartoznak az alsóházba és nem a felsőbe, hisz mindezek ellenére az egyenlítésért támadhattak az akadémisták a 48. percben (16–17). Nem is egyszer, kétszer, de hiába, előbb jött egy hiba, majd egy Pásztor védés. Laninstanin viszont nem rontott és a hetedik találatával kettőre növelte a különbséget (16–18). Bosszantó hibák sorozatát mutatták be Batóék egygólos hátránynál (16–17), nem volt elég az első és a második félidei gyengébb kezdés, ekkor is produkáltak egy újabb több mint tíz perces gólcsendet, aminek Keczeli-Mészáros vetett véget (17–22). Szinte hihetetlen, de ilyen minőségű támadójáték mellett is mindössze néggyel kaptak ki Bató Botond tanítványai.