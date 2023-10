A torna első mérkőzésén a házigazda Békéscsaba ellen léptek pályára a kaposváriak, ahol egy szinte már bajnoki mérkőzésnek beillő parázs, fordulatos összecsapásra került sor. A KNRC rendkívül jól kezdett, az első két szettet meg is tudta nyerni 18–25 és 15–25 arányban, utána viszont kicsit jobban felpörögtek a hazaiak. Rendezték soraikat, a somogyiak pedig kezdtek fáradni, így a viharsarkiaknak sikerült is kiegyenlíteniük, így egy ötödik szettre volt szükség a döntés érdekében. Itt viszont nem engedte már ki a győzelmet a KNRC a keze közül, szinte végig vezetve, 13–15 arányban megnyerte a végső felvonást, s 3–2 arányban a mérkőzést is.

– Nagyon jól kezdtünk és az első két szettben egy rendezett, jól pozícionált, taktikus játékot mutattunk be a Békéscsaba ellen – kezdte az értékelést a klub holnapján a vezetőedző, Vincent Lacombe. – Megvolt a minőség a játékunkban, nagyon precízek voltunk a labdával és rendkívül következetesek voltunk. Jól dolgoztunk a pályán és jól kezeltük a helyzeteket, ezek pedig egymás utáni pontokat eredményeztek, így meg is nyertük az első két szettet. Ezután az ellenfél agresszívebb és precízebb lett, mi pedig elvesztettük a frissességünket, a nyitásaink nem voltak pontosak, elvesztettük az irányítást és az energiát. Ők feljavultak nyitásfogadásban, és találtak fogást a rendszerünkön, ami a különbséget eredményezte, ez határozta meg a harmadik és negyedik szettet is. Ebben még fejlődnünk kell, hogy miként reagálunk az ilyen helyzetekre, és milyen új megoldásokkal tudunk a pályán előrukkolni. Az ötödik etap nagyon szoros volt, de hoztunk olyan extra pontokat, amik nagyon kellettek a végén ahhoz, hogy végül megnyerjük a mérkőzést.

Swietelsky-Békéscsaba–KNRC 2–3 (–18, –15, 22, 21, –13)

A legjobb kaposvári pontszerzők: Marta Hurst 21, Sara Dias 19, Szedmák Réka 17.

A KNRC második ellenfele a BorAqua Kupán a FATUM-Nyíregyháza volt. A jó kezdés, s két nyert szett után kijött a frissességbeli különbség a két csapat között, de így is csak egy hajszállal bizonyult jobbnak a Nyíregyháza.

FATUM-Nyíregyháza–KNRC 3–2 (–17, –20, 17, 23, 13)