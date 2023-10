Csak 11 játékossal kelt útra a távoli Kazincbarcikára a bajnoki címvédő Fino Kaposvár csapata, miután a sérült kubai légiós Quevedo Hernandez Hermes mellett két fiatal játékos, Tóth Gábor és Laczó Bálint sem utazott el.

A hiányzó Quevedo helyén ismét Hubcska Patrik kezdett. Előbb Baróti Árpád, majd a nyáron érkezett orosz légiós, Stephan Novoselov osztott ki egy szépségdíjas blokkot. A nyitó játszmában végig a vendég Fino Kaposvár irányította és uralta a játékot, s egyre jobban ellépett barcikai ellenfelétől. Nem volt kérdés, hogy melyik csapat húzza be az első felvonást, csak az, hogy mennyi idő kell hozzá. Végül 22 perc alatt fejeződött be az első játékrész, miközben a szett vége felé a kubai Lescay Favier Tomas Alejandrót Iván Bence váltotta fel.

A folytatásban eleinte fej-fej mellett haladtak a küzdő felek – hol a házigazdáknál, hol pedig a vendégeknél volt az egy-két pontos előny –, majd a kaposváriak nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak. Ebben a játékrészben látványos ütőpárbajt vívott Baróti Árpád és Bibók Balázs. Egymás elleni (pont)csatájukat Bibók, míg ezt a szettet is – na meg a mérkőzést – a Fino Kaposvár nyerte.

A harmadik, utolsó felvonásban aztán már Baróti Árpád a cserepadon pihenhetett – becsülettel megoldotta, ami a feladata volt –, Kalmár Ákos pedig remekül élt a lehetőséggel; csak ebben a játszmában hét pontot szorgoskodott össze. Közben Hubicska Patrik is belelendült, Bögöly Gábor ha ellett, akkor kőkeményen odatette magát, a Novoselovot felváltó Lescay Favier Tomas Alejandro is gyilkos erejű bombákat eresztett meg, s a nyitó játszmában csereként érkezett Iván Bence is bizonyította, hogy számolni kell vele. Magyar Bálint igazi karmesterként igazgatta a csapatát, miközben a pontgyártásból is kivette a részét, s a liberó szerepkörében ténykedő Bozóki Bence is hozta a szokásos megbízható jó formáját Barcikán.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika–Fino Kaposvár 0–3 (–17, –20, –21)

Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 300 néző. Vezette: Halász E., Tillmann Zs.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Gurskij (1), Péter M. (5), Velicsko (4), Bibók (20), Péter B. (4), Cziczlavicz (6). Csere: Kiss M. (liberó), Miklósi-Sikes (–), Óhidi (–). Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Fino Kaposvár: Magyar B. (5), Hubicska (7), Novoselov (6), Baróti (12), Bögöly (6), Lescay (4). Csere: Bozóki (liberó), Iván B. (7), Kalmár Á. (7). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 0–3, 3–5, 7–10, 11–15, 15–20, 17–25 (22 perc).

2. játszma: 2–0, 4–5, 10–9, 14–15, 16–20, 18–24, 20–25 (23 perc).

3. játszma: 3–0, 5–4, 9–7, 9–11, 12–15, 17–20, 19–20, 21–23, 21–25 (25 perc).