A mérkőzés első két pontját felváltva szerezte a két csapat. Aztán Hubicska Patrik került a nyitóhelyre – most is hiányzott a vállsérüléssel bajlódó kubai légiós, Quevedo Hernandez Hermes – , s padlószaggató szerváival nem kis riadalmat okozott a túloldalon. A parádés nyitássorozata 6–1-nél fejeződött be. Ezután Baróti Árpád vette át a vezér szerepét, akivel nem igazán tudtak mit kezdeni a szegediek. Csak az első felvonásban hét pontot termelt a szpíker által csak „Bumm! Bumm! Baróti”-nak titulált játékos.