Földöntúli volt a segesdiek boldogsága, a szurkolók és a játékosok együtt ünnepeltek, utóbbiak nagyon sokáig ott maradtak az öltözőben – ők is nagyon várták már, hogy végre megtörjön a jég.

Ezt megelőzően március 26-án, a Somogysárd ellen tudott nyerni a Segesdi SE, az azóta lejátszott tizenöt összecsapását kivétel nélkül elveszítette a gárda. Mondhatni, úgy kellett nekik a három pont, mint egy falat kenyér.

– Lélektanilag a legjobbkor jött a siker, nagyon kellett, hogy egy kicsit összerázza a társaságot – fogalmazott Nagy Attila István, a segesdiek edzője. – Tisztelem a barcsiakat, több olyan futballista játszik náluk, akiknek korábban az edzője voltam, de éreztem, hogy ez most a mi meccsünk lehet. A fiúk elszántak voltak, amit már a heti edzéseken is éreztem, és a legfontosabb, hogy végig hittek benne, hogy összejöhet a győzelem. Hiába jobb a vendégek játékosállománya, hiába vannak náluk magasabb osztályt is megjárt futballisták, azt is tudtam, hogy nekik nem olyan gyors a játékuk, mint korábbi ellenfeleinknek – tette hozzá.

A győztes gól a 93. percben született meg, amikor is Nagy Attila vezetett akciót a jobb oldalon, a támadást középen Balogh Bence és Szeszán Attila kísérte, utóbbit előzte meg Horváth László, akiről a saját kapujába került a labda.

– Ha nem lép oda a védő, akkor Szeszán berúgta volna – folytatta a szakember. – Nagyon büszke vagyok a srácokra, hiszen Keller Robi kiállítása miatt ekkor már tíz emberrel futballoztunk, de nem adtuk fel, mentünk előre. Néhány perccel korábban kapufát lőttünk, aztán jött a gól a legvégén. Talán nem kell mondanom, hogy mekkora volt az örömünk, a szurkolóink a fiúkkal együtt ünnepeltek, aztán pedig a srácok az öltözőben folytatták. Jó érzés volt látni, hogy sokáig együtt vannak és boldogok – zárta.

Nagy Attila István reméli, hogy a folytatásban is tudnak még pontokat szerezni, annak ellenére is, hogy – mint azt hozzátette – az övék a legszerényebb költségvetésű futballklub az elsőosztályban. Ennek ellenére a céljuk a bennmaradás kivívása, mert ők hosszú távon az élvonalbeli szereplésben gondolkodnak.

A nagy győzelem után pedig jön a nagy kihívás a segesdiek számára. Szombaton a listavezető Balatonlellei SE vendégei lesznek, a céljuk pedig nem is lehet más, mint a súlyos vereség elkerülése. Nem könnyíti meg Nagy Attila István dolgát, hogy ilyen-olyan okok miatt több kulcsemberét is kénytelen lesz nélkülözni, de akik pályára lépnek, azok – mint kihangsúlyozza – mindent megtesznek majd a tisztes helytállásért.

A 9. forduló további párosítása

Szombat–15 óra:

Toponár–Balatoni Vasas

A Toponár utoljára majd egy hónapja szerzett pont(oka)t. Egyszer véget ér az átok.

Barcs–Juta

A házigazda barcsiak gyaníthatóan mindent elkövetnek azért, hogy kijavítsák az egy héttel korábbi segesdi kisiklást. A jutai együttes viszont masszív csapat, így aztán bármilyen (vég)eredmény előfordulhat.

Csurgó–Balatonkeresztúr

A Balatonkeresztúr a legutóbbi két fellépésén pontosan kétszer annyi pontot gyűjtött be, mint az első hat bajnoki mérkőzésén. A Csurgó a pályaválasztó, azaz itt is bármilyen eredmény elképzelhető.

Vasárnap–15 óra:

Nagyatád–Marcali

Egyértelműen a forduló rangadója. A Nagyatádnak az elmúlt két bajnokiján csak egy-egy pont jutott, a Marcali viszont ontja a gólokat: meccenként úgy nagyjából ötször köszönnek be az ellennek. A vasárnap délutáni atádi rangadón is bármi lehet a végeredmény. Én amúgy ikszre voksolnék.

Tab–Somogysárd

A Somogysárd majd kétszer annyi pontot szerzett eddig, mint a tabiak. A vendégek tűnnek esélyesebbnek, de nem szabad a tabi alakulatot előre leírni.

Kaposfüred–Kadarkút

A Kadarkút legutóbb nagyon megizzadt az egy pontért hazai pályán – a rendes játékidő legutolsó percben mentették döntletlenre a Csurgó elleni meccset –, a Kaposfüred viszont 9–0 arányban szenvedett vereséget Marcaliban. Most viszont Füreden lesz a mérkőzés.

Öreglak–Nagybajom

Az erőviszonyokat ismerve ez a meccs fix kettes. Nehezen lehet(ne) elképzelni, hogy a bajomiak pontot hagynának Öreglakon.