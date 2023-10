Hét közben pótolták az augusztus utolsó hétvégéjéről, a harmadik fordulóból elhalasztott Nagyatád–Öreglak-találkozót. A házigazda atádiak az első játékrészben csak egyszer találtak ellenfelük kapujába, fordulás után viszont negyven perc alatt hatszor is beköszöntek.



Nagyatád–Öreglak 7–0 (1–0)

Nagyatád. Vezette: Babos Cs.

Nagyatád: M. Paunovics (Imrei R. a szünetben) – Kollár D. (Fehér M. a 77. percben), N. Vrban (Horváth M. a 74. percben), Fazekas Á., Koósz Á., Pákai G., Pati M. (Horváth P. a szünetben), Dekanics M., Juhász Á. (V. Nikolics a szünetben), Horváth F. (Ribarics R. a 68. percben), Csikós Á. (Galamb D. a szünetben). Edző: Papp Zoltán.

Öreglak: Bene D. – Szanyi S. (ifjabb Virágh K. a 39. percben), Virág M., Tóth D., Hilcz J. (Fazekas K. a 79. percben), Niklai D., Pápai Cs. (Szántó J. a 83. percben), Kovács T., Izsó A., idősebb Virágh K., Orsós G. Edző: Kovács Károly.

Gólszerzők: Juhász Á. (16.), Horváth P. 2 (56. és 65.), Kollár D. (62.), Pákai G. (68.), V. Nikolics 2 (73. és 86.).

12. forduló párosítása



Szombat – 14.30:

Nagybajom–Marcali

A Nagybajom eddig hét ponttal gyűjtött többet, mint marcali ellenfele. Most is inkább a házigazdák felé billen a mérleg nyelve.



Szombat – 14.30:

Barcs–Nagyatád

A harmadik fordulóból elhalasztott, hét közben pótolt bajnokin a Nagyatád hetet vágott az Öreglaknak. Három nappal később Barcson szólítják őket pályára, s nagy meglepetés lenne, ha onnan sem pontokkal térnének haza.



Szombat – 14.30:

Balatoni Vasas–

Kaposfüred

A két csapatot csupán egyetlen pont választja el egymástól, így bármilyen eredmény elképzelhető. Mindenesetre a hazai pálya a Vasas mellett szól.



Vasárnap – 14.30:

Tab–Balatonlelle

Fix 2-es! A Tab aligha tudja feltartóztatni a veretlenül menetelő éllovas balatonlellei társulatot.



Vasárnap – 14.30:

Somogysárd–Toponár

A Somogysárd játszik otthon, ám a négy ponttal többet szerzett Toponár mindenhol és mindenkire veszélyes lehet.



Vasárnap – 14.30:

Balatonkeresztúr–

Kadarkút

Bombaformában van a Kadarkút, legutóbb Nagyatádról hozták el a bajnoki pontokat. Balatonkeresztúron is inkább nekik áll a zászló.



Vasárnap – 14.30:

Segesd–Csurgó

Ha az előző fordulóban a Segesd nyerni tudott volna a sereghajtó Öreglak otthonában, most akár a Csurgót is megelőzhetnék. De nem győztek, így erre még várni kell, bármi is legyen a végeredmény.



Vasárnap – 14.30:

Juta–Öreglak

A Juta az előző körben a szomszédvár Toponár otthonában kapott egy ötöst. Az öreglakiak ellen mindenképpen javítaniuk kell(ene) az összmérlegen.



x x x



A nyitófordulóból elhalasztott Segesd–Balatonkeresztúr-mérkőzést december 3-án, vasárnap, 13 órakor pótolják majd.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élmezőnye: 1. Bene Zsombor (Balatoni Vasas) 14 gól, 2. Bradics Tamás (Marcali) 12 gól, 3. Németh János Attila (Balatonlelle) 10 gól, 4–6. (holtversenyben) Kelemen Kevin (Balatonlelle), Orsós Viktor Márk (Kaposfüred) és Boros Tamás (Csurgó) 9 gól, 7–11. (holtversenyben) Hegedűs Gyula (Balatonlelle), Vukan Nikolics (Nagyatád), Kálazi Tamás Bence (Balatoni Vasas), Palkovics Tamás (Somogysárd) és Ivusza Gábor (Toponár) 8 gól, 12–17. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Simon Róbert (Kadarkút), Pető Tamás (Toponár), Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár) és Tompa István (Barcs) 7 gól, 18. Varga András Domonkos (Nagybajom) 6 gól.



A Nagybajom (kék szerelésben) a Marcalit fogadja szombaton rangadón, míg a Balatonlelle Tabra utazik vasárnap

Fotó: Lang Róbert

Vármegyei I. osztályú bajnokság