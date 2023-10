Sokan voltak kíváncsiak a KNRC első hazai tétmérkőzésére, kicsik-nagyok hangosan biztatták a kedvenceiket. Az első szettben hamar elhúzott a csabai gárda, 1–2 után zsinórban öt egységet szerzett, s a négy-öt pontos előnyét végig tartani is tudta. A hajrában azonban már nyolccal is ment a Viharsarok, a kaposváriak pedig egyelőre nem tudták felvenni az ellenfél ritmusát, így simán behúzta a nyitójátszmát a vendégcsapat.

A második etap már szorosabban indult, sőt 10–9-nél még vezetett is a hazai gárda, ám először és utoljára. Magabiztosabbak voltak a somogyiak és felváltva estek a pontok. A Békéscsaba először 11–14-nél lógott meg egy egységnél jobban, ekkor időt is kért Vincent Lacombe, ám ez nem segített, hiszen tovább növelték az előnyt a vendégek. A hajrában ismét nem sikerült elkapni a ritmust a kaposvári lányoknak, a csabaiak pedig ugyancsak nyolc egységgel nyerték ezt a felvonást is.