A női 400 méteres gyorsúszás döntője volt a szezon első Világkupa fináléja, ahol Késely Ajna az ötödik helyen ért célba, míg Pádár Nikolett a hetedik helyen végzett. A 400 férfi gyorson Holló Balázs a reggeli idején közel egy másodpercet javított délután, így a hetedik helyen végzett a fináléban.

Kovács Benedek a 200 méteres hátúszás döntőjében az ötödik lett. Szép eredmény ez annak tudatában, hogy a világbajnokság után (Fukuokában ugyancsak az ötödik pozícióban végzett) közel egy hónapot pihent, így mondhatni négy edzéssel a háta mögött úszta le ezt a számot.

Az 50 gyorson Szabó Szebasztián és Németh Nándor nem tudott dűlőre jutni, hogy ki legyen a jobb a magyar, holtversenyben az ötödik helyen végeztek.

Az első nap zárószáma a 4x100 méteres női gyorsváltó volt. A Senánszky Petra, Ugrai Panna, Késely Ajna és Pádár Nikolett alkotta kvartett a váltóban a második helyen végzett. Az ausztrálok 5.52 másodperccel a magyarok előtt értek be, viszont a szám leggyorsabb úszását a váltó utolsó tagjaként vízbe ugró Pádár Niki mutatta be.

A második napon Kapás Boglárka nem a megszokott pillangó-gyors számokban hozott érmet, hanem 400 vegyesen nyert bronzot. Kapás az első nap nem jutott döntőbe 400 gyorson, azonban itt már semmit sem bízott a véletlenre, végig az élmezőnyben úszva – kifejezetten szép mellúszó részidővel, a harmadik helyen ért célba.

Szabó Szebasztián és Németh Nándor teljesen egymásra voltak hangolódva Berlinben, hiszen 100 gyorson egy század volt közöttük, amivel a 10. és a 11. helyen végeztek, ezáltal nem jutottak döntőbe, nem úgy, mint 50 háton. Itt kvalifikálták magukat a fináléba, azonban itt is négy század választotta el őket, így a hetedik és nyolcadik helyen végeztek.

Pádár Nikolett a 200 méteres gyors döntőjében az ötödik helyen ért célba. Holló Balázs 200 vegyesen szintén az ötödik helyen végzett.

Márton Richárd elsőként jutott a döntőbe, azonban a fináléban már nem jött ki a lépés – a negyedik helyen ért célba. Kétszer leúszni a 200 pillét egy nap, maximális tempóban nem a legkönnyebb, így egy hónap edzés után nem csoda, hogy nem is ment olyan könnyedén Ricsinek.

A 4×200 női gyorsváltó zárta a második napot Berlinben. A Késely Ajna, Pádár Nikolett, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna négyes végig az első helyen úszott, s magabiztosan nyert – Pádár Niki éppúgy, ahogy tegnap, ma is a leggyorsabb részidőt repesztette.

A zárónapon rögtön az első versenyszámban 400 férfi vegyesen Holló Balázsnak volt meg a lehetősége az éremszerzésre, mindössze hat századdal csúszott le a dobogóról, az ötödik helyen pedig Zombori Gábor végzett.

A 800 méter női gyorson Késely Ajna a hatodik ért célba. Szabó Szebasztián 50 pillangón virított, azonban ő sem fért fel a dobogóra, ideje a negyedik helyre volt elég. Ugyancsak egy negyedik hellyel kellett beérnie Szabó-Feltóthy Eszternek 200 méter háton. Kovács Benedek a 200 után a 100 méteres háton is az ötödik helyen ért célba.

A magyarok végül két váltóéremmel és egy egyéni, Kapás Bogi éremmel, valamint rengeteg döntős helyezéssel zárták a berlini Vk-t.