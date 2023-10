Remekül kezdett a Budaörs egy MTK Budapest elleni idegenbeli győzelemmel (32–33), amit egy Praktiker–Vác elleni hazai siker követett (29–24), majd váratlanul "megtorpantak", kikaptak az újonc Kozármisleny KA otthonában (30–27), majd ikszeltek otthon a Kisvárdával (29–29). Az utóbbi pontvesztést már Buday Dániel vezetőedző sem hagyta kritika nélkül. – Pár embernek a teljesítménye elég soványka, nekik el kell gondolkodni azon, hogyan tovább – nyilatkozta a szakvezető, aki abban bízik, hogy sérültjei állapota javul, így több variációs lehetősége lesz, többet tudja rotálni együttesét.

Az utóbbi kiemelten fontos az esetükben, hisz sok rutinos kézilabdázó játszik náluk, a legutóbb, a Kisvárda Master Good SE ellen pályára lépők átlagéletkora 26,6 év volt! Ez boglári oldalon a megelőző bajnokin 19,7 év volt. A budaörsi fiatalításhoz épp a boglári akadémia nyújtja a legnagyobb segítséget, hisz Uhrin Lilit, Szabó Annát, Mlinkó Zsófiát és Vártok Tamarát is tőlük igazolták, de az említettek mellett Mistina is megfordult korábban a balatoniaknál!

A találkozó esélyesei egyértelműen a házigazdák, akik a Siófokról igazolt Debreczeni-Klivinyi révén felnőtt válogatott játékossal is rendelkeznek, míg Szabó és Vártok Tamara a junior nemzeti csapattal készült a kéthetes bajnoki szünetben. Nagy kérdés, hogy az utóbbiról milyen formában térnek vissza a csapatok. Mindenesetre a bogláriak optimistán, egy Dunaújvárosi KKA elleni hazai sikerrel (26–21) a hátuk mögött várják ezt az összecsapást, az utóbbi nagy önbizalmat adott nekik Faragó Lea szerint, mert nem tartozott a nyerhető kategóriába.

– Rutinos csapatnak számítanak olyan játékosakkal, akik régóta az élvonalban szerepelnek – nyilatkozta a 18 éves játékos, aki a legutóbbi két bajnokin, a Kisvárda (24–23), majd a DKKA ellen is kiváló formát mutatva hét-hét gólt jegyzett. Nem csak utóbbi lendült bele, hanem Csapó Kincső is, aki ezeken 27 hárítást mutatott be, a DKKA ellen negyvenöt százalékos hatékonysággal védett! Remélhetőleg a bajnoki szünet után mindketten ott tudják folytatni, ahol abbahagyták.

– Kemény találkozó várható, mindkét együttes mindent meg fog tenni a sikerért, az lesz a kulcs, hogy a meghatározó játékosaikat meg tudjuk-e állítani, ki tudjuk-e venni a játékból – nyilatkozta Faragó Lea.