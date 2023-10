Nem a legjobb előjellel vágtak neki ennek a bajnokiak a bogláriak, hisz a remek formában lévő, legutóbbi két bajnokin hét-hét gólt jegyző Faragó Lea nélkül érkeztek, ráadásul Bató Lili is csak közel három percet tudott a pályán tölteni. Nélkülük is nagyot küzdöttek a fiatalok, akik közül Pálmai megszerezte első találatait az élvonalban, ráadásul rögtön hetet, de Munteanu-Korodi hárma is szezoncsúcs, Kriston, Keczeli-Mészáros páros is megduplázta eddigi találatainak számát, ahogy Petruska kettője is megsüvegelendő, hisz összesen egy volt neki eddig. Mindannyian első szezonjuk töltik a legjobbak közt és öten összesen vannak kilencven évesek!

Huszonöt lőtt gól nem rossz Bató és Faragó nélkül, ráadásul ezúttal Lapos sem volt eredményes, a vereségben persze közrejátszott, hogy az utolsó tizennyolc percben csak hat gólra futotta tőlük, abból is kettő hetesből esett. A védekezéssel nagyobb volt a probléma, tizenhatot kaptak a nyitó játékrészben, amennyire még nem volt példa! Ezt a játékrész meg is nyerték a házigazdák, amilyen még szintén nem történt, ugyanis a megelőző öt bajnokijuk egyikén sem tudtak vezetni a szünetben Buday Dániel tanítványai! Különösen az utóbbi szélsői jelentettek az egész találkozón megoldhatatlan feladatot tizennégy gólt szerezve! Szabó Anna, Szabó-Májer hat-hat, az utóbbit váltó Vártok pedig két találatot ért el, ami azért is bosszantó, mert Szabónak két gólja volt eddig a szezonban, de Majer-Szabó sem jutott még ötnél tovább!

Nem volt az igazi a kapusteljesítmény sem boglári oldalon, Csapó nem kezdett jól, ám a szünetig hét védéssel javított Zaj. A fordulás után viszont már csak öt hárítást lehetett feljegyezni, melyből kettő az utolsó öt percben jött Csapótól, amikor már eldőlt a találkozó, hisz az ötvennegyedikben már hattal ment a Budaörs (28-22).

Az akadémisták jól harcoltak, az első félidőben ötgólos hátrányból (7-12) is visszajöttek egyre (12-13), ám ennél közelebb már nem jutottak, Pálmai négyszer, Munteanu-Korodi hatszor vette be a kaput! A fordulást követően megint elment öttel a házigazda (21-16), ám Győri gólja (19-22), Bakó Botond időkérése, majd Schneider kapufája után a mínusz kettőért támadhattak, amikor egy labdaeladás utáni Uhrin találat kifogta a szelet a NEKA vitorlájából (19-23). A folytatásban jött a budaörsiek hét a hat elleni játéka, amire nem volt ellenszer és hét perccel a vége előtt hat volt a hátrány (22-28), ami el is döntötte a két pont sorsát Pálos-Bognárék javára.

Moyra-Budaörs Handball – NEKA 29-25 (16-14)

Budaörs, Városi Uszoda Sportcsarnok és strand, 470 néző. Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka.

Budaörs: Vártok R.- Szabó-Májer 6, Schneider, Pálos-Bognár 6(2), Szövérdffy-Szabadfi 1, Uhrin 3, Szabó A. 6. Csere: Mistina (kapus), Szekerczés 2(1), Gergely-Zsigmond, Gorilska 2, Vártok T. 2, Hudák 1, Tóth M., Debreczeni-Klivinyi, Mlinko. Vezetőedző: Buday Dániel.

NEKA: Csapó K. - Molnár D. 1, Lapos, Bató, Győri 5, Munteanu-Korodi 3, Wald 2. Csere: Zaj (kapus), Pálmai 7(2), Petruska 2, Kriston 2, Matucza, Keczeli-Mészáros 2, Miklós 1. Vezetőedző: Bakó Botond.

Kiállítások: 6(2), illetve 2(-) perc.

Hétméteresek: 3/3(1/1), 2/2(-).

fotók forrása: budaorshandball.hu / Pozsonyi Photo