A nyári leállásban sem rozsdásodtak be a kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE versenyzői, akik ezt a hazai rendezésű IFBB-BSF Kaposvár Kupán bizonyították. A körcsarnokban rendezett pontszerző versenyen Prukner-Sas Médea tanítványai egyéniben 11 arany- 7 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek. Emellett az egyesület számos értékes IFBB pontot is szerzett, ami kiemelten fontos számukra a klubok közötti versenyeben. A csapatverseny során is kiemelkedtek a mezőnyből a kaposváriak, hiszen start és dance kategóriában az öt induló csapatukból négy arany-, míg egy ezüstérmnek örülhetett.

Start kategória (7-9 évesek)

Aranyérmes: Mary Poppins.

Ezüstérmes: Chino-nacho.

Start kategória 10-12évesek

Bronzérmes: Soda&oda Yoda.

C katergória

Aranyérmes: Langer Léna (2017), Markovics Hanna (2015), Rébay Lilien (2014), Dobrovóczky Panna (2014), Nagy Hanna (2013), Andricz Sára (2010).

Ezüstérmes: Kondráth Léna (2016), Tömösváry Zorka (2016), Hifner Hanna (2014), Bárány Dóra (2014), Part Lara (2011).

B kategória

Aranyérmes: Horváth Dorka (2013), Fodor Noémi (2012)

Ezüstérmes: Péterfi Anna (2012)

5. hely: Pető Luca (2011)

7. hely: Balázs Bernadett (2012), Bárány Eliza (2011)

Artistic kategória

Aranyérmes: Kordély Szonja (16+), Gáspár Bora (2010)

Bronzérmes: Ernst Anna (2010), Kiss Zsófia (16+)

4. hely: Papp Liliána (2010)

Elit kategória

Aranyérmes: Bali Luca (2009).

Ezüstérmes: Sovák Réka (2011).

Bronzérmes: Szijártó Mira (2011).

4. hely: Tóth Anilla Netti (2011).

Csapat B kategória (10-12 évesek)

Aranyérmes: Say my name.

Csapat A kategória (13-15 évesek)

Aranyérmes: Kesha.