Óriási zuhanásban a legutóbb nyolcadik BFC Siófok, mely tavasszal Dragan Vukmirral 18 bajnokin még 33 pontot szerzett, majd jött a nyári átigazolási időszak és jelenleg tizenkét forduló után kilenc pont a mérleg. Az újonc BVSC–Zugló elleni találkozó előzetesen nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, hisz mögöttük álltak a tabellán, kevesebb ponttal, kevesebb lőtt góllal és több kapottal, ám ehhez képest viszonylag sima, kétgólos vereség lett a vége. Az előjelek nem voltak a legjobbak, Kitl eltiltás miatt nem játszhatott, Nagy Richárd pedig kikerült a keretből, nem kizárt, hogy végleg, miután úgy tudjuk, kritikával illette a tréner munkáját. Nagyot húzóembernek szerződtették, ez is jól példázza a nyári átigazolási időszakban végzett munka minőségét...

A balatoniak ezúttal eltértek a megszokottól, négy védővel álltak fel, akik közül Major volt a bal oldali, jelentős támadó feladatokkal. Nem volt rossz az első félidő, gyakorlatilag a balatoniak domináltak, Majornak volt két remek lövése, az első mellé ment (5.p.), a másikat fogta Csenterics (25.p.), a másik oldalon semmi... A szünetben cserélt Vukmir edző, jött György helyett László, aki szinte első labdaérintése után eladta a labdát a jobb oldalon, Polényi pedig tetézve a bajt röviden adott haza, Hutvágner próbált lábbal menteni, ám az elé csúszó Mucsányi lábáról az üres kapuba perdült. Óriási potya volt... A folytatásban Dénesnek volt nagy ziccere, ám Csenterics hatalmasat védett (53.p.), majd Major beadása után Csató fejelte mellé (70.p.). Kimaradt helyzetekre jött egy újabb borzasztó hazai hiba és egy újabb hazai gól! Varga és Major összeugrott egy felívelésnél, egyik sem tudta elfejelni a labdát, ami Mucsányi elé került, aki bevezette a tizenhatosan belülre, elfektette Hutvágnert és az üres kapuba passzolt (2–0). Ezzel el is dőlt a meccs, melynek hajrájában Menyhárt, Major és Szedlár is gólt szerezhetett volna... Fájó vereség volt ez balatoni oldalról, hisz finoman szólva nem egy acélos ellenféltől kaptak ki, ám elég csak kivárásra játszani az ellenfeleknek és kihasználni az elkövetett hibákat. Ez volt a tizenkettedik bajnokijuk közül a tizenegyedik, amit nem úsztak meg gól nélkül. Ez azért is bosszantó, mert ilyen gyenge színvonalú támadójáték, illetve ilyen minőségű támadók mellett a védekezés kulcskérdés az eredményesség szempontjából.

Merkantil Bank Liga – 12. forduló

BVSC–Zugló – BFC Siófok 2–0 (0–0)

Budapest, XIV. kerület, Szőnyi úti Stadion, 289 néző. Vezette: Kovács Imre (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BVSC–Zugló: Csenterics – Benkő-Bíró, Vinícius (Nagy J., 34.p.), Hesz, Király Á. – Gergely P. (Csősz, 58.p.), Hidi P. – Tóth M. (Vernes, 58.p.), Szilágyi M. (Mitrovic, 58.p.), Mucsányi (Mészáros A., 86.p.) – Horváth R. Megbízott vezetőedző: Kincses Ádám.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Csató, Varga B., Major G. – Varjas Z., Nemes (Kovács B., 76.p.) – György N. (László D., 46.p.), Girsik Á. (Debreceni Á., 76.p.), Dénes (Menyhárt, 62.p.) – Tóth T. (Szedlár, 62.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Mucsányi (47.p., 72.p.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: ”– Büszke vagyok a csapatra, küzdelmes, nehéz meccsen nagyon fontos három pontot szereztünk.”

Dragan Vukmir: ”– Saját magunkat vertük meg. Az első félidőben mi domináltunk, de nem tudtunk vezetést szerezni, a szünet után a BVSC kihasználta a hibáinkat.”