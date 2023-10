Népességarányosan Kaposváron legtöbb a sporttámogatás mértéke hazánkban – emelte ki Szita Károly, a város polgármestere, mielőtt hétfő délután aláírta a Kaposvári Labdarúgó Kft.-t és a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémiát támogató szerződést az akadémia Cseri úti sportcentrumában. A felnőtt csapatot működtető gazdasági társaságnak, valamint a megközelítőleg 260 ifjú labdarúgó fejlődéséért dolgozó akadémiát ebben az évben 190 millió forinttal támogatja Kaposvár.

– Kaposváron kettőezer olyan fiatal van, aki szervezett keretek között sportol – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Ez óriási öröm számunkra, hiszen a célunk, hogy a mindennapok részévé, életformává váljon a mozgás, minden korosztály számára. Annak érdekénben, hogy minél eredményesebbek legyenek a fiataljaink fontos a támogatás.

A városvezető kiemelte, hogy napra pontosan huszonöt évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit a ma már Bene Ferenc nevét viselő sportcentrum, ahol a város utánpótlásnevelő egyesületeit figyelembe véve a legtöbb gyermek sportol.

– Fontos az utánpótlás és az első csapat számára a város támogatása – mondta Prukner László, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke. – Amikor huszonöt évvel ezelőtt még utánpótlásedzőként dolgoztam megközelítőleg sem voltak ilyen feltételek, mint, amilyenek most a rendelkezésünkre állnak. Egy kicsit el is kényeztetjük a gyermekeinket, gondolok itt arra, hogy a környező országokban messze nincsenek ilyen feltételek. Infrastrukturális szempontból ez a város minden elvárásnak megfelel, ehhez a szakmai munkát kell hozzátennünk. Minél több gyereket kell toboroznunk és a szülők áldozatvállalása is kell ahhoz, hogy futballistákat tudjunk nevelni. Ez napi egy óra edzéssel nem lehetséges, mert olyanokkal kell felvennünk a versenyt, akik nem az okoseszközök használatával töltik a szabadidőjüket. Abban bízom, hogy ezt mindenki megérti és saját nevelésű játékosokkal, ahogy ezt már többször megtettük az elmúlt évtizedek során, jussunk fel és stabilizáljuk a csapatainkat, mind az utánpótlásban, mind felnőtt szinten.