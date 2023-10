A Ferencváros második csapata elleni kisiklást követően a Bonyhád-Majos ellen visszatért a győztes útra a Kaposvári Rákóczi FC, amely az előző fordulóban egygólos sikert aratott a tolnai riválisa felett.

– Nagyon jót tett a siker, a hangulat is sokat változott az öltözőben, feldobott minket, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a legutóbbi meccset – mondta Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű középpályása. – Fontos győzelem volt, aminek az értékét növeli, hogy hazai pályán értük el. Ez nagy hatással volt a csapatra, úgy gondolom, ezáltal az MTK ellen nagyobb önbizalommal megyünk ki a pályára.

Az önbizalomra mindenképp szüksége lesz a kaposváriaknak, akiket vasárnap 15 órai kezdettel a tabellán kilencedik helyet elfoglaló MTK Budapest II. vár a Sándor Károly Labdarúgó Akadémián.

– A mester jól felkészített minket erre a találkozóra is – tette hozzá Szederkényi Ádám. – Nyilván tudjuk, hogy lehetnek visszajátszók az NB I.-es csapatból, de bárki is legyen fent a pályán olyan erőbedobással kell majd játszanunk, hogy elhozzuk a három pontot. Egyre összeszokottabbak vagyunk, jó kapcsolatok alakultak ki a csapaton belül, ami még egységesebbé tesz bennünket, így ez is az előnyünkre lehet majd a hétvégén és a későbbiekben is.

Szederkényi Ádám a szezonban a Rákóczi alapemberévé vált és a teljesítményén kívül már gólokkal is meghálálta a vezetőedző bizalmát.

– Rengeteget sikerült fejlődnöm az elmúlt időszakban, ehhez hozzájárul, hogy élvezem a bizalmat – mondta a középpályás. – Érzem, hogy még ennél több is van bennem, ezt szeretném kihozni magamból, ezáltal is segítve a csapatot.