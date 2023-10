Az eddig nyeretlen újonc otthonában nem vár könnyű feladat a bogláriakra, a XVIII. kerületiek tizenkét (!) játékost szerződtettek a nyáron az élvonalra, akik közül a komlói Sunajko, Zobec duóval nem zsákbamacskát vásároltak! Nem ők az egyetlen légiósok, ott van még Javor, Bak, Strelnikov, Petrychenko is a belső posztokra. Gyakorlatilag teljesen új csapatot kell építenie a korábbi ferencvárosi trénernek, Horváth Attilának, ami időbe telik, ám úgy tűnik, négy vereség – MOL Tatabánya KC, HE-DO B.BRAUN Gyöngyös, Telekom Veszprém, QHB-Eger – után rátaláltak a helyes útra a legutóbbi, dabasi döntetlennel (25–25). Ráadásul ott van az Ács, Simotics, Takács trió, mely épp Boglárról került a fővárosba, akik vélhetően nagy elánnal vetik bele magukat ebbe a hatvan percbe, a vendégek közül Sztraka jár be fordított utat, számára sem egy bajnoki lesz ez a sok közül. " – Technikai hibák számát csökkentenünk kell, megfontoltabb döntéseket kell hozni, mint legutóbb, a Tatbánya ellen – nyilatkozta a korábban PLER-ben kilenc évet lehúzó irányító Sztraka Dániel. – Sok új játékosuk van, nagyon küzdős csapat, amit a dabasi iksz is mutat. Jó néhány gyerekkori barátom ellen fogok pályára lépni, ami plusz motivációt ad."

Sztraka mellett a NEKA kapusedzője, a korábbi nyolcvanhatszoros válogatott hálóőr, Pergel Zsolt is ezer szállal kötődik a PLER együtteséhez, melynek korábban játékosa és szakvezetője is volt, akire emiatt szintén különleges hatvan perc vár.

A vendégek sikere elsősorban Sótonyi László tanítványain múlik, azon, milyen teljesítménnyel rukkolnak elő ezúttal. Egy jó első félidő nagy lépés lenne a győzelem felé, mert az eddigi öt bajnokiból csak a Balatonfüredi KSE elleni hazain tudtak előnnyel menni szünetre (14–13). Csurgón ehhez tizenhét dobott gól sem volt elég... Boglári szempontból meg kell jegyezni, hogy Sótonyi László tanítványai elég ellentétes félidőket produkálnak. Rendszerint sokgólos nyitó játékrészt játszanak, melyekben átlag 29,4 találat esett, viszont a fordulás követően már csak 22,2. Hetvenkét gólt jegyeznek az első, a másodikban viszont már csak ötvennyolcat, ami jelentős különbség! A védekezésük viszont a szünet után éri el az üzemi hőfokot, hisz hetvenöt helyett már csak ötvenhárom találatot kaptak fordulás után!