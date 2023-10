A Jetter Sándor Emléktúrán a választott távot egyéniben és csapatban is teljesíthették a résztvevők. A tíz körre nevezők rajtja 9 és 12 óra között folyamatosan zajlott, a szintidő öt óra volt, tehát 17 óráig be kellett fejezni a tizedik kört. Ugyanez volt az eljárás az öt körre nevezőknél is.

Akik kevesebbet szerettek volna tekerni, azoknak a "Deseda, ahányszor akarod" túra volt az ajánlott, amelyben a szervezők nem határoztak meg sem körszámot, sem szintidőt, a jelentkezők döntötték el hány kört akarnak teljesíteni. A kötöttség annyi volt, hogy ők is érjenek be legkésőbb 17 óráig.

– Ennek a rendezvénynek pont az a lényege, hogy szintidőt állítsunk fel, s a teljesítménytúrán belül azért értékelhető teljesítménnyel körbe lehessen tekerni – folytatta Naszódi Zsolt. – Alapból abból a felindulásból találtuk ki ezt az egészet, hogy ne feltétlen egy verseny, hanem inkább egy ilyen tömegsportrendezvény jellegű legyen ez a túra. Ne a versenyzés és a teljesítmény legyen az elsődleges, hanem inkább csak a teljesítés. Itt nincs nyertes, mindenki kap egy emléklapot, melyen feltüntetjük a teljesített körök számát.