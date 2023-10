Szerdán írt alá egy támogatói megállapodást Szita Károly polgármester és Lacombe Zsófia, a KNRC ügyvezetője.

– Három dologra lehetünk büszkék, az egyik az, hogy népességarányosan Kaposvár költi a legtöbbet a sportra, a másik, hogy kétezer fiatal sportol a városban valamelyik egyesület keretein belül – emelte ki Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – A harmadik pedig az, hogy ebben az esztendőben mintegy 600 millió forint támogatást adunk a város büszkeségeinek és kiemelt sportegyesületeinek. Az egyik büszkeségünk a női röplabda klubunk és azok a fiatalok, akik a röplabda mellett döntöttek és szervezett körülmények között sportolnak. A sportiskola keretein belül százhatvankét leány röplabdázik és ezt azért nagy öröm kijelenteni, mert két évvel ezelőtt, ha nincs Lacombe Zsófia, akkor bajban lett volna a női utánpótlás. Akkor még nem tudtuk, hogy milyen keretek között tud működni, de Zsófi segítségével megteremtettük annak a lehetőségét, hogy a sportiskola keretén belül tudjanak működni.

A városban azt szeretnék elérni, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig mindennapos életforma legyen a mozgás, hiszen azt szeretnék, hogy Kaposvár 2030-ra az ország legegészségesebb városa legyen.

– A röplabda százharminchatmillió kettőszázezer forint támogatást kap a várostól, ebből hatvan millió forint az utánpótlást érinti, hetvenhatmillió kettőszázezer pedig a Kaposvári Női Röplabda Clubot – hangsúlyozta Szita Károly. – Ez egy olyan szponzori szerződés, amely meghatározza azt, hogy ennek fejében mit várunk el a klubtól.

– Szeretném Szita Károlynak és a városnak megköszönni ezt a támogatást a szakmai stáb és a lányok nevében is – mondta Lacombe Zsófia, a KNRC ügyvezetője. – A Kasi röplabda szakosztályának vezetőjeként is szeretném megköszönni ezt a támogatást, amit az utánpótlásnak és a felnőtteknek biztosít a város. Úgy gondolom hatalmas kincs, hogy az utánpótlásnak ilyen kézzel fogható példaképei vannak, akiket hétről hétre láthatnak és találkozhatnak velük. Ez nagy motiváció lehet a mindennapos edzésvégzésben, a munkában, a sportban és az iskolában egyaránt. Enélkül a támogatás nélkül ez a felnőttcsapat és az utánpótlások sem lehetnének most itt.