CSURGÓI KK 24 - OTP Bank-Pick Szeged 31 (11–16) CSURGÓ: Holló – Tufegdzsics, 5 (5) Markez 1, Szeitl E. 3, Zagar 2 ,Herceg 2(1), Spruk1. Csere: Füstös Á.(kapus), Tóth P.1 , Krszmancsics 1, Papp T. 1,,GÁBOR 5, BORSOS , Vasvári , Bazsó, Mazurek 2. Edző: Baranyai Norbert OTP BANK Pick Szeged: MIKLER – Sostaric 3, Stepancic 4 , Bombac 4, Bánhidi 2, KALARASH 1, Jelinic 3. Csere: Imsgard (kapus), Rea , BODÓ 2, Martins 5, Szita Z. , Gaber 1, FRIMMEL 5 , Garciandia , Szilágyi B. Edző: Kárpáti Krisztián Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 850 néző. V: Bóna Szabolcs- Földesi Csaba Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–4. 14. p.: 7–7. 20. p.: 11–10. 24.p.: 11–14. 37. p.: 14–19. 44.p.: 17–23. 48 p.: 20–25. 51. p.: 22–25. 56. p.: 23–28. Kiállítások: 8, ill. 6 perc. Hétméteresek: 5/6, ill. 2/0

Minden alkalommal, amikor a Szeged vagy a Veszprém érkezik vendégségbe Csurgóra kiemelt figyelem kíséri a mérkőzést. Most sem volt ez másként, sőt most igazán komoly tervekkel vágott neki a Csurgó a találkozónak. Egyértelműen az volt a cél, hogy megszorítsa ellenfelét a somogyi gárda, és ha van rá esély, akkor esetleg a pontszerzés is a célok között szerepelt. Az elképzeléseket tett követte, és a somogyi csapat nagy lendülettel kezdte a találkozót és gyorsan el is húzott két góllal. Sostaric és Bombac gólja után gyorsan egalizálódott az eredmény . Ez így is maradt az első 20 percben, hiszen felváltva estek a gólok, egyik csapat sem tudott ellépni. ekkor felcsillant a remény hogy akár még meglepetést is lehet szerezni, hiszen Gábor és Spruk góljaival nem csak kiegyenlített a hazai gárda, hanem a vezetést is átvette. Ám a rutinos Szeged Kárpáti Krisztián időkérése után megrázta magát és ellépett a Csurgótól kialakítva egy tetemes előnyt az első játékrész végére.

A szünet után sokáig nem változott a különbség. Csurgói szemszögből sajnos Mikler parádésan őrizte a szegedi kaput. a somogyi oldalon pedig Borsos és Vasvári bizonyult kemény ellenfélnek. A hazai csapat nem hagyta magát és ennek eredményeként Papp Tamás gólja után már csak 3 találattal vezetett a Szeged. A vendégek időkérése ismét jókor jött, hiszen Borsos kapott egy kétperces büntetőt és innen a Szeged percei jöttek. Frimmel és Bombac góljaival ismét öt lett a különbség. Ekkor még Gábor Marcell bevette Mikler Kapuját, de innen már csak szegedi gólok estek. Az utolsó percben Tufegdzic büntetőjével zárult a találkozó és alakult ki a hét gólos vereség. Batranyai Norbert fiai teljes gőzzel a hétközbeni Ferencváros elleni találkozóra készülnek ami nem lesz egy egyszerű találkozó, szükség lesz a kiváló játékra.

MESTERMÉRLEG

Baranyai Norbert: – Egy kiváló Szegeddel vettük fel ma a harcot. Bíztunk abban, hogy a BL meccs miatt gödörbe lesznek, de ez nem látszott ma a pályán. Nagyon sokáig tudtuk tartani a lépést, de a rutinosabb és kiváló játékerőt képviselő Szeged megérdemelten nyerte a találkozót. Innen előre tekintünk hiszen kemény meccsek várnak ránk már a jövő hét közepén.

Kárpáti Krisztián: – Nehéz mérkőzést vívtunk a Bajnokok Ligájában és a mai találkozón az volt a kérdés, hogy az ott elszenvedett súlyos vereség után fel tudunk e állni. Erre megkaptuk a választ, egy jól felkészült Csurgó ellen sikerült győznünk ma. Nehéz menetelésen vagyunk túl, és bízom benne hogy ez a siker a következő mérkőzéseken is elkísér bennünket.

Tudósított: Huszár Hajnalka