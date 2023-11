Nagyon összeállt erre a szezonra Gyurka János együttese, mely a riválisok közül a Győrt és Debrecent is legyőzte, a Fraditól idegenben kikapva tíz meccsből kilencet megnyerve indította ezt a szezont. A nemzeti együttesnek Szemerey kapus mellett Albek és Pásztor is tagja, de nem csak utóbbiak, hanem a 23 éves Schatzl Natalie és 22 éves Tóth Nikolett is fontos láncszemei a klubnak, hisz utóbbi a házi gólkirálynő, ám előbbi jegyzi a legtöbb akciógólt, negyvennégyet! Egyikük sem tagja azonban a válogatott kertnek, csak úgy, mint Tóth Gabriella! Kiváló elegye a fiatalságnak és a rutinnak a MKC, mely előszeretettel mazsolázik a boglári akadémiáról, a jelenlegi keretből Albek, Faragó Luca, Schatzl Natalie, Pásztor Noémi és legutóbb Varga Emília is ott pallérozódott.

– Meghatározott célokkal lépünk pályára – mondja Gyurka János, az MKC trénere. – Egy olyan csapat lesz az ellenfelünk, amely a képzését beépíti a mérkőzésekbe. Mint mindig, most is szeretnénk a védekezésünkkel irányítani a játékot, ez az utolsó meccsen nem sikerült. Fegyelmezetten kell játszanunk, az átmenetek megszervezését, megoldását is szeretnénk fejleszteni. Minden mérkőzés más, bár ugyanúgy készülünk a találkozókra, de vannak olyan esetek, amiket nehéz lemodellezni. Mentálisan is felkészítjük, támogatjuk a játékosainkat, így remélhetőleg ők is könnyebben fókuszálnak az előttünk álló feladatokra. Szeretnénk győzelemmel zárni a válogatott szünet előtti utolsó bajnokit.

A bogláriak teher nélkül játszhatnak, nincs vesztenivalójuk, egyértelműen a vendégek az esélyesei ennek a bajnokinak, amit nyugodtan várhatnak, hisz három – Moyra–Budaörs Handball (29–25), TAPPE-Békéscsabai Előre NKSE (19–23), Győri Audi ETO KC (35–21) – vereség után legutóbb nyertek Kozármislenyben (24–23), Magyar Kupa-találkozón és jutottak a legjobb tizenhat közé a sorozatban. – Önbizalom növelő siker volt, nehéz meccset nyertünk idegenben, ami ad némi lendületet az óváriak ellen – nyilatkozta a 22 éves átlövő, Munteanu-Korodi Krisztina, aki a győztes találatot szerezte a mislenyi kupameccsen a lefújás pillanatában. Az utóbbi hét lövésből három találttal zárta ezt a hatvan percet, a bajnokságban huszonkilenc kísérletéből mindössze kilenc volt sikeres. – Nagyon nehéz bajnoki lesz, mindent ki fogunk adni magunkból. Nem szabad feladnunk, végig küzdenünk kell, csapatként kell dolgoznunk.

A bogláriaknak ez a harmadik szezonjuk az élvonalban, egyszer sem tudtak még pontot szerezni az óváriak ellen, érdekesség, hogy az eddigi két boglári bajnokin egyaránt harminchárom gólt kaptak tőlük! Az első összecsapáson – még Boglári Akadémia-SZISE néven – tizeneggyel (22–33), a legutóbbin pedig héttel (26–33) kaptak ki.