Az esélytelenek nyugalmával vághatott neki ennek a kupameccsnek a BFC Siófok, hisz a csak magyar játékosokat foglalkoztató, 24,3 év átlagéletkorú együttes ellenfele hat idegenlégióssal a kezdőben állt fel, majd a kispadról érkezett még további négy, az utolsó huszonöt percben diósgyőri oldalról mindössze három – Szatmári, Bokros, Farkas – magyar labdarúgó volt a pályán! Ezzel kellett volna versenyezni a házigazdáknak, akiknél a kiírás szerint a kooperációs szerződéssel rendelkezők nem léphettek pályára... Az első osztályú klubok óriási hendikeppel indulnak ebben a sorozatban, alacsonyabb osztályú együttes esélytelen megnyerni ezt a sorozatot, akik közül utoljára ez épp a Siófoknak sikerült.

A szerencsével is hadilábon álltak a házigazdák, akik pontosan az elő félidő leteltének pillanatában kapták a második találatot. Ennek azért lett jelentősége, mert a szünet után hat perccel szépített Schildkraut, aki a tizenhatos bal sarkáról emelt a Hajduk Splittől igazolt Sentic felett a bal felsőbe. Sőt, egyenlíthettek volna, ha Major jobb oldali beadása után Schildkraut tizenhatról leadott lövése nem a felső lécen csattant (60.p.)! Meg kell jegyezni, hogy öt perccel korábban egy tizenegyest is kaphattak volna a balatoniak (55.p.), ám Derdák játékvezető ezt nem így látta... Egy biztos, Dénes megelőzte a kapujából tíz méterre – nem a legjobb ütemben – kijövő Senticet, aki a megpróbálta elütni előle a játékszert, ám az nem sikerült, azt ugyanis Dénes rúgta el!

A folytatásban a cseréknek is köszönhetően visszavette az irányítást a DVTK, előbb Pernambuco, majd Obounet lőtt kapufát, a hajrában jött Bényei-találat már nem osztott, nem szorzott. Várható volt, hogy tizenhárom mezőnyjátékossal és néhány saját nevelésű labdarúgóval a hajrában lehetnek gondok. Az utóbbiak közül Szaka Antal és Horváth Patrik Noel is pályára léphetett, az előbbi már másodszor, a legutóbbi fordulóban, Budaörsön is lehetőséget kapott. Ezzel a sikerrel huszonnégy éves veretlenséget szakított meg a Diósgyőr, mely 1999 szeptemberében nyert Siófokon.

A két hónap után újra védő Winter többször nagyot hárított, Schildkraut a gólja és a kapufája mellett, a szögleteket is jól rúgta, egy ilyen után a léc alá tartó labdát Chorbadzhiyski mentette Major fejesénél (11.p.), de Szedlár, Major és Dénes is agilisan játszottak.

MOL Magyar Kupa – 14. forduló

BFC Siófok – Diósgyőri VTK 1–3 (0–2)

Siófok, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Huszár Balázs, Ország Péter)

BFC Siófok: Winter – Polényi, Csató, Varjas Z. – Major G., Nemes (László D., 68.p.), Kitl M. (Horváth P., 91.p.), Varga B. – Szedlár (Girsik Á., 68.p.), Schildkraut (Szaka, 91.p.) – Dénes (György N., 80.p.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Diósgyőri VTK: Sentic – Farkas D., Chorbadzhiyski, Szatmári, Bokros – Klimovich (Bényei, 77.p.), Vallejo – Lukács D. (Pernambuco, 65.p.), Holdampf (Pozeg Vancas, 65.p.), Acolatse (Obounet, 72.p.) – Edomwonyi (Kampetsis, 65.p.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Gólszerzők: Schildkraut (51.p.), illetve Klimovich (11.p.), Edomwonyi (45.p.), Bényei (88.p.)