Igen sűrű a somogyi úszók őszi versenynaptára, minden hétvégére jut egy megméretés, s ez ezúttal sem volt másképp. Vasárnap ugyanis a Kaposvár 1.MCM-Diamant Adorján SE rendezte meg az úszóversenyének idei harmadik, s egyben utolsó fordulóját, melyen tizenöt együttes, s a városban készülő ukrán sportolók ugrottak a Csik Ferenc Versenyuszoda medencéjébe.

– Az ország minden részéről vártuk az úszókat, jobbára a régióból érkeztek a csapatok, de jöttek Komáromból is, illetve azt is elmondhatjuk, hogy nemzetközi versenyen vagyunk túl, hiszen a Kaposváron tartózkodó ukrán sportolók mellett egy szlovák úszó is medencébe ugrott – mondta Lengyeltóti István, a Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE edzője. – Úszóversenyünk harmadik fordulójával inkább a legfiatalabb sportolókat szerettük volna megszólítani, akiket nem érint a korosztályos rövidpályás országos bajnokság, így nekik is tudtunk versenyzési lehetőséget biztosítani, emellett pedig az ob-n indulóknak egy remek edzési lehetőséget nyújtottunk.