– A nyári száraztesztek után ez volt az első összetartása az U16-os válogatottnak – kezdte Fodor Zoltán. – A keret kialakításánál figyelembe vettük a felmérések eredményeit, de a kollégák, így az U14-es edzők ajánlásait is. Van egy csoport, amelynek a tagjait most nem hívtuk be, mert az U18-as válogatott keretéhez tartoznak, ők majd január után, a korosztályos világbajnokság után csatlakoznak be a munkába. Kialakítottunk két csoportot, akiket most megnéztünk egy-egy nap, velük dolgoztunk. Hamarosan újabb összetartás következik, majd szűkül a névsor, és fejlesztő munkával folytatjuk, aztán a januári vb után következik az intenzívebb szakasz. Igyekszünk versenyhelyzetet kialakítani a kereten belül. A hozzáállás jó volt, de láttunk hiányosságokat is. Azt kértük, hogy próbáljanak extra munkát végezni és a következő alkalommal szintet lépni.

A két edzésen olyan gyakorlatokat végeztek a játékosok, amelyekben a technikai képességek voltak a középpontban, emellett kompetitív feladatokat végeztek, hogy lássa a stáb, ki mennyire tud küzdeni.

Az összetartás első napján a keretben helyett kapott Gyócsi Petra is, a KASI USE sportolója.

Az első napi keret: Gyócsi Petra (KASI USE), Phillipson Elza (OHA), Schober Eszter (HKB), Balog Viktória (Veszprémi Jéglovagok), Bogáti Emese (Vasas), Debreczeni Laura (Veszprémi Jéglovagok), Domokos Hanna (Vasas), Eötvös Eszter (HKB), Faragó Luca (Ajkai Óriások Jégkorong SE), Farkas Valéria (Vasas), Gál Blanka Eszter (Veszprémi Jéglovagok), Görbe Liza (Lehel HC), Győri Natasa (Debreceni HK), Gyula Rebeka (MAC Budapest Jégkorong Akadémia), Hajnal Csillag (HKB), Hídvégi Hanna (Debreceni HK), Horváth Anna (Szombathelyi Pingvinek), Horváth Júlia Zsuzsanna (Szombathelyi Pingvinek), Kosztya Laura (FTC), Krekovits Réka (HKB).