Abszolút nem lehet azt állítani, hogy sima lett volna az út Genfbe. Már Budapesten a Ferihegyi repülőtéren tartózkodott a kaposvári csapat – hajnali 4.30 órakor indultak Kaposvárról –, amikor kiderült, hogy két órával az indulás előtt törölték a Frankfurt–Genf közötti légi járatot. Egyetlen lehetőség maradt: a Fino Kaposvár az osztrák fővárosba repült, majd 20.30 órakor felszálltak a Bécs–Genf között közlekedő járatra. A kedd délutáni edzés(lehetőség)nek tehát lőttek: helyette majd fél napot töltöttek el a bécsi repülőtéren...

Érdekes módon a történtek nem viselték meg a Fino Kaposvár társulatát; sőt, inkább még elszántabban készültek a visszavágóra. A nyitó játszmában eleinte felváltva születtek a pontok, majd fokozatosan ellépett a házigazda svájci Chenois Geneve csapatától a Fino. Bár 24–17 arányú kaposvári vezetésnél a hazaiak hárítottak három játszmalabdát, akkora volt a két csapat között a különbség, hogy ezt a hátrányt már képtelenség volt ledolgozni. Végül biztosan öt ponttal nyerte ezt a játékrészt a kaposvári alakulat. A második felvonást is a vendég kaposváriak kezdték nagyobb elánnal és jobban. Végig a somogyiak uralták a játékot, ők diktálták a tempót. Bár a hazaiak többször is felzárkóztak, egyszer sem tudtak egyenlíteni, s ezt a szettet is a Fino nyerte három pont különbséggel.

Az első két sikerrel megvívott játszma – még kellett volna kettőt nyerni a tovább jutáshoz – nagyon sokat kivett a kaposvári együttesből. A harmadik felvonás egyértelműen a svájciaké volt; semmi esélye nem volt a Finónak. Hasonlóan alakult a negyedik felvonás is. A Chenois Geneve már az elején tekintélyes előnyt szerzett, s végül ezt a játékrészt is kerek 10 ponttal nyerte. Ezzel eldőlt, hogy a svájciak folytathatják a CEV Kupában a legjobb 16 között, a Fino pedig elbúcsúzott a nemzetközi kupasorozattól. Aztán nem sokkal később az is eldőlt – az utolsó, rövidített utolsó játszma is elég egyértelmű volt – , hogy nemcsak a párharcot, hanem a visszavágót is a Chenois Geneve nyeri.

A svájci Chenios Geneve kettős győzelemmel 6–2 arányú játszma aránnyal jutott tovább.

Chenois Geneve–Fino Kaposvár 3–2 (–20, –22, 15, 15, 12)

Genf. Vezette: Maifoshis (ciprusi), Basics (bosnyák).

Chenois Geneve: Sanchez, Kordas, Zerika, Maciel, Djokics, Norris, Poffet, Juncker, Maag, Kilian, Kurik, Del Valle (liberó). Vezetőedző: Marco Camperi.

Fino Kaposvár: Magyar B., Hubicska, Iván B., Baróti, Bögöly, Lescay, Novoselov, Tóth G., Kalmár Á., Zarka M., Bozóki (liberó), Eördögh (liberó). Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics. Edző: Demeter András György.

A pontszerzőket később frissítjük.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 4–5, 7–10, 10–15, 13–18, 14–20, 17–24, 20–25.

2. játszma: 4–5, 7–10, 13–15, 16–20, 21–22, 21–24, 22–25.

3. játszma:5–4, 10–7, 15–9, 20–10, 24–14, 25–15.

4. játszma: 10–5, 15–11, 20–12, 24–14, 25–15.

5. játszma: 3–3, 5–3, 8–6, 10–7, 15–12.