A somogyi sporttörténelem első Bajnokok Ligája-mérkőzésére utazott Raindorfba az Investment Közutasok Kaposvári TK. A csapat már pénteken útra kelt, hiszen 650 kilométert várt a fiúkra. Akiknek teljesítményére nem lehetett panasz, s maradt bőven esély a továbbjutásra a visszavágó előtt.

– A 3700 fa mindenképpen dicséretes eredmény, s nem csak szerintünk, hiszen az ellenfél játékosai és szurkolói is elismerően szóltak a teljesítményünkről – fogalmazott Horváth László vezetőedző. – A számokat nézve elégedettek lehetünk, hiszen a szezon második legjobbját ütöttük. Miután feltérképeztem a riválisunkat, úgy próbáltam összerakni a párosításokat, hogy minél szorosabb legyen a küzdelem, talán ez okoz némi hiányérzetet. Szerezhettünk volna több pontot, igaz a szerencse is a németek mellé pártolt. A találkozó előtt a 6–2-es, 5–3-as vereség reálisnak tűnt, ha minden összejött volna, az utóbbi eredmény születik, de benne volt a pakliban a 4–4 is, ám ahhoz Fortuna segítsége is kellett volna. Például az utolsó sorban Jürgen Pointinger olyan kilencest dobott, amire kevés esély volt...

– Pont olyan eredmény született, ami után, úgy gondolom, maradt esélyünk – hangsúlyozta Horváth László. – Ha Kaposváron 6–2-re nyerünk, akkor a szettpontok számítanak majd, s abból szerezhettünk volna kicsit többet, akkor még nagyobb sanszunk lenne. Ennek tükrében nehézséget jelenthet, hogy a párosításnál taktikázhatnak majd a németek, mert tudják, hány pont kell nekik. Az viszont segítségünkre lesz, hogy a mi pályánk nehezebb, mint az övék.

SKK Chambtalkegler Raindorf–Investment Közutasok Kaposvári TK 6–2 (3799–3700)

1. pár: Daniel Schmid 623 – Farkas Sándor 638 (2:2)

2. pár: Weber Mathias 675 – Juhász Bence 604 (4:0)

3. pár: Michael Kotal 604 – Kovács Gábor 590 (3:1)

4. pár: Milan Svoboda 607 – Botházy Péter 654 (1:3)

5. pár: Jürgen Pointinger 627 – Pintér György 612 (2:2)

6. pár: Manuel Lallinger 664 – Németh Máté 602 (3:1).

– Nagyon jó a csapaton belül a hangulat, s jól is játszottunk a meccsen, kis szerencsével az 5–3 is összejöhetett volna – mondta Farkas Sándor. – Úgy gondolom ez a hátrány megoldható, ledolgozható, de nem lesz egyszerű dolgunk, mert kiváló együttes a Raindorf. A továbbjutáshoz mindenkitől extra teljesítmény kell, a mi pályánk azonban teljesen más, s ez a segítségünkre lehet, így meglepetés is születhet.

Farkas Sándor kiemelte, örömteli, hogy újra a Bajnokok Ligájában játszhatott. – Igaz kicsit rezgett a gatya rajtam, ráadásul a riválisom kiváló teljesítményt nyújtott, a második hatvanra aztán leküzdöttem a lámpalázat.

– Mi Budapestről indultunk Raindorfba, s az úton minden rendben zajlott – mondta Botházy Péter, aki 654 fával a kaposvári együttes legeredményesebbje volt. – A csapatvezetésnek hála, a szállásunk is kiváló volt, azaz minden adott volt ahhoz, hogy egy jó BL-meccset játszunk. A találkozó előtt aláírtuk volna a 6–2-t, de az összecsapáson történtek után az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen kis szerencsével, döntetlen is lehetett volna. Az mindenkin látszott, hogy a maximumot akarja kihozni magából.

A visszavágóról szólva Botházy Péter kiemelte, talán egy picit a németek felé billen a mérleg nyelve. – A hazai pálya és a kiváló közönségünk azonban minket segít majd, így bármi előfordulhat, egy biztos, nem feltartott kézzel állunk dobóállásba – hangsúlyozta. – S ha már a szurkolóknál tartunk, ezúton is szeretném megköszöni nekik azt az elkötelezettséget, szeretetet, amit irányunkba mutatnak. Többen, időt és pénzt nem sajnálva, elkísértek minket Németországba, ahol lelkesen buzdítottak minket, nagy hálával tartozunk nekik.

A visszavágót december 9-én, 13 órától rendezik az Investment-Közút-csarnokban.