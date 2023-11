A Dél-Nyugati csoportban egyedüliként veretlen, hazai pályán még hibátlan Szentlőrinc mérlegébe szeretne belerondítani a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehéreknek bőven akad erre indokuk, hiszen az idény nyitófordulójában négy-nullás vereséget szenvedtek a Rákóczi Stadionban a szentlőrinciektől. A kaposváriak az azóta eltelt hónapokban viszont már lényegesen jobb csapat benyomását keltik, így biztosak lehetünk abban, hogy megnehezítik a második helyen álló Szentlőrinc dolgát.

– Nem feltartott kézzel megyünk, ha mindenki száz százalékot nyújt, akkor meglepetést is okozhatunk – mondta Hampuk Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC támadója, aki korábban Szentlőrincen is futballozott. – Az akkori csapatból elég sokan vannak még ott a jelenlegiben is, így számomra ez egy presztízsmérkőzés lesz. Úgy gondolom, hogy jó csapat a Szentlőrinc, ezt az elért eredményeik is mutatják. Stabilak, egyénileg képzettek, fizikálisan pedig a bajnokság legjobbjai. A nyitófordulóban igen fájó vereség szenvedtünk, de úgy gondolom tanultunk belőle. Abban biztos vagyok, hogy ezúttal nem születik hasonló végeredmény, hanem sokkal szorosabb meccset játszunk majd.

A szentlőrinciek második helye az eredményeik, illetve az alapján, hogy megnyerték az Iváncsa elleni bajnoki döntőnek is beillő rangadót, kicsit meglepő, azonban idegenben több meglepő pontot is hullajtottak, a PEAC, a Dunaújváros, valamint a Ferencváros második csapatának otthonában. Emiatt egy ponttal az éllovas Iváncsa mögött a második helyen zárták a bajnokság első fordulóját. A Rákóczi jelenleg a hatodik pozíciót foglalja el, hat ponttal lemaradva a dobogó alsó fokán álló Nagykanizsától.