A Szlobodan Prakljacsics, Demeter András György edződuó vezényelte Fino alakulata szerdán 18 órakor a Kaposvár Arénában mutatkozik be a CEV Kupában. A visszavágót rá egy hétre rendezik Svájcban 20 órakor, a párharc tétje pedig a legjobb 16 közé jutás.

Ami leginkább foglalkoztatja a Fino Kaposvár híveit, hogy mikor játszhat újra a kubai légiós Quevedo Hernández Hermes.

– Ez jó kérdés... – mondta értetlenül Demeter András György, a házigazda Fino Kaposvár magyar edzője. – Azt még mi sem tudjuk, hogy mikor lesz majd újra szászázalékos formában. Legutóbb a Debreceni EAC elleni hazai bajnokin már lehetőséget kapott, de csak pár másodperc erejéig. Nyitást tud már fogadni, de a bal kezével még mindig nem tud rendesen ütni, támadni. Az biztos, hogy szerdán este is Hubicska Patrik lesz a kezdőcsapat tagja.

Amit tudni kell a svájci CEV Kupa-ellenfélről. Tavaly csak negyedikek voltak hazájuk bajnokságában, a kupát viszont elhódították; ezért indulhattak a CEV Kupában. Nemrég megszerezték a svájci Szuperkupát, mivel legyőzték az előző szezon bajnokát. Az idén még veretlenek. Több külföldi légióst is a soraikban tudhatnak; így van többek közt spanyol és észt játékosuk is, s több svájci válogatott röplabdázójuk van.

– Egyértelmű a célunk; mindenképpen nyerni szeretnénk a Kaposvár Arénában, hogy nyugodtan várhassuk az egy hét múlva esedékes svájci visszavágót – mondta amolyan zárszóként Demeter András György.

– Kedden láttunk az ellenfelünkről egy videóösszefoglalót: ennél többet mi sem tudunk a svájciakról – mondta Bögöly Gábor, a Fino Kaposvár csapatkapitánya. – Az eddigi eredményeik azt bizonyítják, hogy erősebb csapatuk van, mint az előző szezonban. Nálunk Kaposváron kezdődik a párharc, s az a legfontosabb, hogy minél nagyobb megnyugtató előnyt harcoljunk ki hazai pályán. Fontos, hogy a saját játékunkat játsszuk: a mi akaratunkat kényszerítsük rá az ellenfelükre, hogy ne tudjanak kibontakozni. Én egyébként 3–0-ra számítok, de akkor sem történik nagy tragédia, ha esetleg az egyik játszma elmegy.

A Fino Kaposvár várható kezdőcsapata: Magyar Bálint (45-szörös válogatott), Hubicska Patrik (7-szeres válogatott), Iván Bence (2-szeres válogatott), Baróti Árpád (42-szeres válogatott), Bögöly Gábor (12-szeres válogatott), Lescay Favier Tomas Alejandro (kubai). A liberó Bozóki Bence (44-szeres válogatott) lesz.