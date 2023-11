Kedd délután a hivatalos felületein jelentette be a Kometa Kaposvári KK a távozó első számú irányító, Derek Jackson utódját. A szintén amerikai Tahj Eaddy már alá is írta szerződését, a klub pedig azon dolgozik, hogy hétvégén a Zalakerámia ZTE KK elleni bajnokin már be is mutatkozhasson.

Fotó: John McGillen

A 27 esztendős 1-es és 2-es poszton is bevethető, 188 cm magas játékos a jó nevű Dél-kaliforniai egyetemen (University of Southern California) végzett 2021-ben, ahol csapatával bejutott az Egyesült Államok nyolc legjobb csapata közé. Utolsó szezonjában 33 bajnokin 13,6 pontot, 2,9 lepattanót és 2,8 gólpasszt átlagolt 38,8 százalékos triplamutató mellett. Az együttes második számú "sztárja" volt az azóta már az NBA-ben játszó Evan Mobley (Cleveland Cavaliers) mögött.

Ott volt az Orlando Magic 2021-es nyári ligás csapatában, ám az NBA-draft nem jött neki össze, így Európába szerződött. Első profi szezonját Litvániában, a BC Prienia gárdájánál töltötte, majd tavaly a szlovák élvonalban szereplő Lucenec sikereiért harcolt. Rövid ideig volt a görög Lavrio játékosa, a 2023/24-es szezont pedig a regnáló finn ezüstérmes, a Karhu Basket színeiben kezdte meg. A bajnokságban átlag 23 percet töltött a pályán az alábbi mutatókkal: 12,3 pont, 3,2 lepattanó, 4,3 gólpassz és 37 százalékos triplamutató.

Eaddy 2-es mezben fog majd játszani Kaposváron.