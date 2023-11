Nem kell szégyenkezniük Bakó Botond tanítványainak, hisz a ZRK Buducnost Bemax például Bajnokok Ligája-meccsen tizennyolccal kapott ki az Audi Arénában. A NEKA riválisai közül az Alba Fehérvár KC tizenhattal, a Kozármisleny KA pedig huszonnéggyel! Tizenkét légióssal álltak fel ezúttal a kisalföldiek, akik 27 találatot jegyeztek a harmincötből! Nem könnyű Oftedal, vagy Kristiansen szintű kézilabdázók ellen védekezni, nem is kaptak még ennyi gólt a balatoniak a szezonban, különösen az első félidei tizenkilenc volt sok.

Az eleje nem nézett ki jól boglári szempontból, hisz kilenc perc után már időt kellett kérnie Bakó Botondnak, miután tanítványai egyszer betalálva ötgólos hátrányban voltak, a szünetig hátralévő huszonegy percben ehhez még négyet hozzátettek a zöld–fehérek, így kilenc volt közte a szünetben. Két győri találattal indult a második félidő (21–10), ezt a tizenegyes hátrányt a 45. percig tartották Petruskák (26–15), amikor Ulrik Kirkely időkérése után Nze Minko egyszer, majd Oftedal kétszer is eredményes tudott lenni (29–15), amivel tovább nyílt az olló a két klub között. Ez a különbség aztán meg is maradt a lefújásig, a vendégek utolsó gólját Hengl szerezte, aki belesérült a hetesébe, igaz, nem tűnt egészségesnek már akkor sem, amikor ahhoz odaállt. Bató ezt megelőzően háromból hármat bedobott...

Az első félidőben Csapó, a másodikban Zaj védett, mindegyiküknek négy–négy hárítása volt, az előbbinek 23, utóbbinak 20 lövésből. Az első félidőben Kristiansen szórta az akadémistákat, öt gólja volt, egy hetesből, a szünet után pedig Oftedal volt a legjobb hárommal.

A támadójátékkal már némileg elégedett(ebb) lehetett Bakó Botond azok után, hogy legutóbb mindössze 19 gólra voltak képesek a TAPPE-Békéscsabai ENKSE ellen saját közönségük előtt! Faragó nélkül is összehoztak most huszonegyet, ami több is lehetett volna, ha nincs egy kapufájuk, tizenhárom eladott labdájuk és kilenc technikai hibájuk. Szerencsére a Győr sem volt topon, így meccs bizonyos szakaszaiban a színvonal nem volt a legjobb...

A nyitó játékrészben Pálmai tizenöt perc alatt három kísérletből három gólt szerzett, beállása nagyot lendített a gyengén kezdő balatoniakon, a fordulást követően már nem volt, aki triplázni tudott volna, Wald, Miklós és Bató is két-két góllal zárt, utóbbi azokat büntetőből érte el. Pálmai az elsőben, Keceli-Mészáros pedig a másodikban tolta meg a szekeret, egy találata mellé két hetest is kiharcolva.







K&H női kézilabda liga – 8. forduló

Győri Audi ETO KC – NEKA 35–21 (19–10)

Győr, Audi Aréna, 1137 néző. Vezette: Asztalos Bence, Szalay Zoltán

Győri Audi ETO KC: Duijndam – Győri-Lukács 4, Ryu 2, Nze Minko 4, Brattset 3, De Paula 3, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: Toft (kapus), Haugsted 1, Kristiansen 6 (2), Broch, Blohm 1, Oftedal 4, Farkas J. 1, Hovden 3. Vezetőedző: Ulrik Kirkely.

NEKA: Csapó K. – Molnár D. 2, Lapos 3, Bató 3 (3), Győri V. 1, Munteanu-Korodi 1, Wald 2. Csere: Zaj (kapus), Petruska 1, Keceli-Mészáros 1, Pálmai 4, Matucza, Kriston, Miklós K. 2, Hengl 1 (1), Berei. Vezetőedző: Bakó Botond.

Hétméteresek: 2/2 (1/1), illetve 4/4 (1/1).

Kiállítások: 4 perc (2 perc), illetve 4 perc (–).







MESTERMÉRLEG



Ulrik Kirkely: – A fiatalokra mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nem biztos, hogy mindig az a legjobb, ha egynél több mérkőzést játszanak, hiszen ők a magyar kézilabda tehetségei és jövője. A mérkőzéssel többé-kevésbé elégedett vagyok, ilyen nagy különbségeknél előfordulnak olyan szakaszok, amikor a figyelem egy kissé kihagy. Támadásban és védekezésben is megvoltak a céljaink, melyeket sikerült elérni.



Bakó Botond: – A fiatal csapatunk a mérkőzés nagyrészében megpróbált jól teljesíteni és helytállni, nyilván sebességben, dinamikában és tudásban rengeteget kell még fejlődnünk, előrelépnünk. Örülök annak, hogy Pálmai Liza a fiatalsága ellenére a mai meccsen is ilyen jó teljesítményt nyújtott, ugyanakkor szomorú és csalódott, illetve dühös vagyok magamra amiatt, hogy a szívemre hallgattam és nem az eszemre. Hengl Sarolta az ifjúsági meccsen megsérült, de megbeszéltük, hogy amennyiben van sansza, akkor hadd lőhessen egy gólt a mérkőzésen. Komoly sérüléssel kérte, hogy bejöhessen egy hétméteresre, de ez egy tanulság volt a számomra, hogy ilyet nem szabad csinálni...