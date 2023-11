A bajnokság egyik elcsapatának otthonába utazott a Kaposvári VK, amely bár az előző fordulóban elszenvedett vereség miatt reményvesztetten, az esélytelenek nyugalmával ugrott vízbe Szolnokon, de a felsőházba kerülés szempontjából nem vehették félvállról a találkozót a somogyiak. Főként úgy nem, hogy az UVSE legyőzte a Miskolcot, amivel sokat segített a Kaposvárnak abban, hogy megőrizze a hetedik pozícióját. Az első negyedben lehetett érezni Surányi László tanítványain, hogy lendületet és újabb reményt adott számukra az újpestiek bravúrja, hiszen ifjabb Berta József büntetőjével gyorsan magukhoz is ragadták a kezdeményezést, majd amint egyenlítettek a hazaiak, a játékvezetők mindig befújtak egy ötméterest a vendégeknek, amit rendre gólra is váltottak. Érdekesség, hogy mindannyiszor más-más játékos nézett farkaszemet Józsa Ottó kapussal. A második felvonásban Fülöp Bence megszerezte a KVK első akciógólját, de az előny ekkor sem tartott sokáig, Szeghalmi Zsombor emberelőnyből gyorsan egalizált, de ami öröm, hogy folyamatosan a szolnokiaknak kellett futniuk az eredmény után. Ez a folytatásban sem változott, hiszen ifjabb Berta József akciógólja után ismételten a somogyi gárdánál volt az előnyt, amit a negyedik büntetőjükből, Pellei Frank révén kettőre tudtak növelni. Várható volt, hogy a hazaiak is hamarosan ötmétereshez jutnak majd, erre nem is kellett sokat várni, azonban Kósik Soma védte Kovács Gergő ötösét. A szolnokiak játékosa viszont még a nagyszünet előtt betalált, így faragott csapata hátrányán.

A fordulást egy hosszabb gólcsend követte, ami a kaposváriaknak kedvezett, s ezt a mentális előnyt kiaknázva Aranyi Attila emberelőnyből meg is szerezte a KVK újabb találatát. Erre bár érkezett válasz hazai részről, azonban az utolsó negyedre továbbra is vendégvezetésről úsztak neki a felek. Így érett az országra, sőt inkább világraszóló bravúr!

Az utolsó felvonást Juhász-Szelei Norbert találata vezette be, amire nem érkezett felelet, köszönhetően a KVK kitűnő emberelőnyös védekezésének. Ezt ráadásul még fokozni is tudták a vendégek, hiszen Fülöp Bence is bevette a szolnoki kaput. Ezt követően Hangay Zoltán egy időkéréssel próbálta kizökkenteni a lendületéből a Kaposvárt, s egyúttal kicsit felrázni a csapatát, de ez mit sem ért, hiszen a kaposváriak feltartóztathatatlanul robogtak a bravúr, s a felsőház felé. Az utolsó percekre sem állt feje tetejére a találkozó, melyen hatalmas bravúrgyőzelmet arattak Juhász-Szelei Norberték, akik az utolsó forduló eredményeitől függetlenül bejutottak a legjobb nyolc közé.