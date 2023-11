Borzasztó peches szezonja van a BFC Siófoknak, még el sem kezdődött, de már elveszítették Balogh Bence Benitót, aki, ha formában van, akkor tizenegy gólra képes, amit már bizonyított, legutóbb épp a Csákvár ellen játszott utoljára, idén januárban! A felkészülés elején kidőlt Varga, majd a rajt után a két belső védő, Vágó és Vékony, majd a szárnyvédő Böndi, utóbbi épp akkor, amikor gólpasszal és góllal zárt az ETO FC Győr ellen! Öröm, az ürömben, hogy Varga épp felépült, így át tudta venni Böndi helyét, ám az utóbbi, Budafoki MTE elleni bajnokin viszont Debreceni szenvedett súlyos sérülést. Miután Nagy Richárd kikerült a keretből, a DVTK elleni Magyar Kupa-meccsre mindössze tizenhárom mezőnyjátékosa maradt Dragan Vukmirnak... Csákváron sem lesz több, de inkább legyen kevés oroszlán a kezei alatt, mint sok nyúl! A Csákvár ellen annyiban változik a helyzet, hogy a kertben – a kupameccsel ellentétben – ott lesznek a fehérvári fiatalok is. Optimizmusra ad okot, hogy 296 perc góltalanság után, a Budafoki MTE elleni legutóbbi bajnokin, illetve a DVTK elleni kupameccsen is betaláltak a somogyiak, az előbbin Szedlár, az utóbbin Schildkraut teljesített jól és szerezte meg első találatát sárga-kék színekben. Úgy tűnik, "talált" két újabb labdarúgót Dragan Vukmir, akire lehet számítani!



Az eddigiek alapján nyugodt első és mozgalmas második félidőre lehet felkészülni, a Fejér vármegyeiek bajnokijain huszonhét találat esett, ebből csak nyolc az elsőben, az eddigi tizenhárom fordulóból héten bajnokijukon is gól nélküli állást mutatott az eredményjelző a szünetben! Az első negyvenöt percekben nagyon jól zárnak, mindössze három gólt kaptak, ami a harmadik legjobb mutató a Pécsi MFC, illetve a Nyíregyháza Spartacus FC mögött. A fordulás után viszont kaptak tízet! A legutóbbi két fordulóban, a Gyirmót FC Győr és a BVSC-Zugló ellen a 91. és a 94. percben buktak el, de a Soroksár SC is betalált nekik a nyolcvanötödikben, eldöntve ezzel a három pont sorsát. Érdemes tehát űzni őket az utolsó pillanatig! Érdekesség, hogy ebben a szezonban még egyik klubtól sem állítottak ki senkit, amit a 18 másodosztályú klub közül csak a PMFC mondhat még el magáról. Előbb-utóbb ez a széria is megszakad...



Mindkét együttesben vannak olyanok, akik felhúzták a másik klub mezét, hazai oldalon Szakály Dénes negyvennyolcszor, mely fellépéseken tizenötször volt eredményes, Murka Benedek pedig tizennégyszer, egy találtig jutva! Vendég részről Major Gergőt szerződtették Csákvárról hetven bajnokin szerzett egy gólt után, ahol már második szezonját tölti, de Csató is volt az utóbbiak labdarúgója huszonkilenc bajnoki erejéig, melyeken egyszer be is talált a védő.



Két fiatal együttes párharca lesz ez a kilencven perc, a legutóbbi bajnokin 24,9 év volt Tóth Balázs által lehetőséget kapók átlagéletkora, siófoki oldalon viszont ez 23,2t! Ebből is látszik némi rutin elférne balatoni oldalon, amit a riválisnál többek közt Szakály, Simon, Farkas, Baracskai, Karacs vagy épp Mészáros képvisel.