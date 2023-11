Pécsett született és mutatkozott be az első osztályban, majd a Ferencvárossal bajnoki címet ünnepelt Kardos Ernő, aki 2004 és 2006 között az akkor még NB I.-es Rákóczit is erősítette. Az egykori kiváló labdarúgót október közepén nevezték ki az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szereplő PTE-PEAC vezetőedzőjének, az irányításával pedig egyértelműen elindultak felfelé a pécsiek.

– Amikor úgy döntöttem, hogy eljövök Majosról, ahol imádtam dolgozni, de nem akartam szembemenni az elveimmel, másnaptól már elkezdődött a pezsgés – mondta Kardos Ernő, a PTE-PEAC vezetőedzője. – Több megkeresésem is volt, köztük egy NB II.-s klubtól is, hogy legyek náluk pályaedző, de felhívott Fazekas András is, a PEAC labdarúgó szakosztályának vezetője is. Egy kávényi idő alatt meg is egyeztünk abban, hogy próbálok segíteni a csapatnak a bent maradásban. A pécsi munka prioritást élvezett, hiszen ott születtem és a PMFC-nél nevelkedtem, így visszatérhettem oda, ahonnét elindult a karrierem. Tudtam, hogy nehéz helyzetben van a PEAC, de ez csak motiváltabbá tesz. Játékosként is olyan voltam, hogy mindig belevágtam a fejszémet a legnagyobb fába. Hogy miért? Talán szeretek szenvedni – tette hozzá nevetve. Hat ponttal vettem át azt a csapatot, amely az előző bajnokságban a hetedik helyen végzett, sok olyan játékossal, akik most is ott ülnek az öltözőben. Tisztában vagyok a képességekkel, fiatal, értelmiségi srácok alkotják a keretet, mondtam is nekik viccesen, hogy túl rendesek, kell egy kis csibészség az öltözőbe. Ezt megkapták a személyemben, így gyorsan megtaláltuk a közös nevezőt és úgy néz ki, ráléptünk arra az útra, ami siker felé vezet. Valamelyest stabilizáltuk a helyünket, de még mindig a kiesőzónában vagyunk, azonban már csak pár pontra van a középmezőny.

Ahogy Kardos Ernő is fogalmazott, a PEAC elindult felfelé, hiszen az október közepén kinevezett új trénerrel az addig hat mellé újabb nyolc pontot gyűjtöttek, de így is csak a tizennegyedik helyen állnak.

– Edzőként azokat a dolgokat részesítem előnyben, amit játékosként nem kaptam meg, a legfontosabb, hogy a játékos boldog legyen és élvezze azt, amit csinál, hiszen ha ez nem valósul meg, akkor nem tud teljesíteni – tette hozzá Kardos Ernő. – Úgy érzem, már sokkal felszabadultabban játszanak, és ez látszik is az eredményeken.

Kardos Ernő, aki az idényt a szintén az NB III. Dél-Nyugati csoportjában szereplő Majos vezetőedzőjeként kezdte számos alkalommal feltűnt a Rákóczi mérkőzéseink, így behatóan ismeri a csapatot. Ez pedig még érdekesebbé teszi a felek vasárnap 13 órakor kezdődő bajnoki találkozóját.

– A mezőnyből a Kaposvárt és a Majost ismerem a legjobban, ami nem meglepő, hiszen utóbbi klubnál két és fél évig dolgoztam – mondta Kardos Ernő. – A Rákóczit pedig rengetegszer láttam játszani, furcsa is lesz az ellenfél kispadján ülni, hiszen a kaposvári éveim alatt a szívemhez nőtt a csapat. Az sem mellékes, hogy a párommal tizenöt éve Kaposváron élünk, illetve az sem, hogy rengeteg barátom van a városban, így lesz presztízsértéke is a találkozónak. A Rákóczi jelenleg előrébb tart, mint mi, képességben nem biztos, de csapatként igen, azonban úgy gondolom, háromesélyes a mérkőzés és okozhatunk meglepetést. Ezen a mérkőzésen természetesen nem a Rákóczinak szurkolok, de bízom abban, hogy a klub hamarosan magasabb osztályban fog szerepelni.