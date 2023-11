A FATUM-Nyíregyháza mindeddig 100 százalékos, bár a sorsolása jóval egyszerűbb volt, mint a hazaiaké. A két csapat évről évre parázs mérkőzéseket játszik egymás ellen, és mivel a Kaposvár az első hazai győzelméért hajt, ez pénteken sem lesz ez másképp.

– Mi az első győzelmünkért lépünk most pályára, az ellenfelünk pedig megnyerte eddig mindhárom meccsét, ezért biztos fürdőznek a magabiztosságban – kezdte Vincent Lacombe, a KNRC vezetőedzője. – Nekünk erre most nem kell figyelnünk, magunkkal kell foglalkoznunk és végre megmutatnunk a városunknak, a szurkolóinknak, hogy mire is vagyunk képesek. Most mindenki nagyon fókuszál, nagyon jól dolgozik, tudják a lányok, mennyire fontos nekünk ez a mérkőzés, főleg annak tükrében, hogy a Békéscsaba ellen nem sikerült a jó arcunkat mutatnunk a saját szurkolóink előtt. Magunkra kell koncentrálnunk, kihozni azt a minőséget, ami a csapatban rejlik, nem túlgondolni a dolgokat. Múlt héten is a saját játékunkat játszottuk, nem pörögtünk az ellenfélen, és ezen az úton kell továbbhaladnunk, hiszen így lehetünk versenyképesek. Mostantól minden meccs, minden hét fontos, nem törődünk az ellenfelekkel, hogy idegenbe megyünk-e vagy itthon játszunk, minden szettben minden labdamenetben oda kell tennünk magunkat, ha pedig a szurkolóinkat is magunk mögött tudhatjuk, még inkább ütőképesek leszünk.

A mérkőzést november 3-án, pénteken 17:30-kor rendezik meg a Kaposvár Arénában.