– A rövidpályás felnőtt országos bajnokságnak az elmúlt években rendre Kaposvár adott otthont, így mindenkit elindítottunk, de mivel most Debrecenben rendezték, a költséghatékonyság szempontjából azokat vittük, akiknek ez volt a főversenyük, illetve a váltóban indítottunk utánpótláskorú úszókat – tette hozzá Virovecz Richárd. – Pozitívan értékelem az úszók teljesítményét, hiszen érmet szereztünk, többször bekerültünk az A döntőkbe, a váltók is szépen helyt álltak, sőt egy bravúros negyedik helyet is elértek 4x200 méteres gyorsúszásban. Kakuk Koppány kiemelném, hiszen 100 és 200 méteres gyorsúszásban is évjáratos csúcsot döntött. Kardos Dániel is sokat fejlődött, hiszen tavaly nem sikerült döntőbe kerülni, idén viszont kétszer is. Halmai Petra a kicsit hányatatott felkészülés után is szépen úszott, sajnos egy véleményes kizárás miatt nem sikerült neki az éremszerzés.

November 29 és december másodika között vár a kaposvári úszókra a következő országos bajnokság, ahol szeretne ezúttal is maradandót alkotni Kakuk Koppány Zéta, a KASI kiválósága.

– Sajnos egy kisebb betegség miatt több edzést is ki kellett hagynom, így nem a legjobb formámban érkeztem a Kaposvár Kupára – fogalmazott Kakuk Koppány Zéta, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója. – Sok számban álltam rajthoz, de a fő cél az volt, hogy megnézzük, 400 méter gyorson milyen eredményt érek el. A debreceni felnőtt országos bajnokságon kihoztam magamból mindent, bár az első két nap nem volt az igazi, de az utolsón kifejezetten jól ment az úszás, így a korosztályoson is szeretnék csúcsokat dönteni és aranyérmeket szerezni.

– Nagyon jó korosztályos versenyzőink vannak, sok döntős helyezést várok, illetve érmeket, korosztályos csúcsokat – mondta Virovecz Richárd. – Kemény elverások, de magasra tették a lécet a fiataljaink. Váltókban is erősek leszünk, így sikerekben nem lesz hiány.

Az idei Kaposvár Kupa negyedik fordulójában vármegyénket a rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola növendékei mellett a Kaposvári Úszó SE, a Kaposvári 1.MCM-Dimanant Adorján SE, a Nagyatádi Úszó és Természetjáró Egyesület, valamint a marcali NivoMed SE sportolói képviselték, akik összesen 47 arany-, 41 ezüst- és ugyancsak 41 bronzérmet szereztek. A negyedik forduló végén a szervezők kihirdették a IV. Kaposvár Kupa összesített pontversenyének végeredményét is. Az első helyen a házigazda és rendező Kaposvári Sportközpont és Sportiskola végzett, míg a másodikon a Mohácsi TE. A dobogó legalsó fokára pedig a dombóváriak fértek fel.