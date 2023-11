Utolsó hazai mérkőzésére készült az alapszakaszban a Kaposvári VK, melynek a vezetősége a felsőházba kerülés szempontjából kiemelten fontos bajnoki előtt köszöntötte azokat a cégeket, sportegyesületeket, oktatási intézményeket, melyek hozzájárultak a klub jótékonysági labdagyűjtő kampányához, így a MATE, az E.ON, a FINO, a Kaposvári Rákóczi FC valamint a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7. b osztályának képviselői vehették át ajándékokat szervezőktől. Ez már megalapozta a remek hangulatot, az pedig csak rátette erre egy lapáttal, hogy a kaposvári pólósok Baj Marcell centergóljával megszerezték az előnyt. A szegediek azonban próbáltak ott maradni a KVK nyakán, ami kettő-kettőig ment is nekik, azonban az első negyed végén már hárommal vezettek az ebben a periódusban remekül játszó somogyi pólósok. A második felvonás elején akár fölényesebb is lehetett volna a hazai előny, azonban Kiss Csaba a vendégek mestere változtatott a kapuban, Gyovai János beállásával pedig elmaradtak a hazai gólok. A kapusnak előbb ugyan kétszer is szerencséje volt, hiszen a kapufa hárított helyette, de ezt követően már halmozta a bravúrokat. A kaposváriak védekezése ezzel szemben széthullott, emiatt egy négy-nullás szegedi roham végén a vendégek átvették a vezetést. Nem érkezett meglepetésként, hogy Surányi László kikérte első idejét, s próbált rendet rakni a fejekben. A mester szavai megtették hatásukat, hiszen Fülöp Bence leghátsó emberként elemi erővel zúdította a labdát a bal felsőbe, majd ugyancsak távolról talált a Szeged kapujába, ráadásul Kósik Somától is érkezett az első bravúr, így a hazaiak feljöttek döntetlenre.