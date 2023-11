– Egészen elképesztő sorozatban vannak, három meccs, három győzelem és nem is akármilyen ellenfelek –Nyíregyháza, Balatonfüred, Szeged – ellen. Minek köszönhető ez a felívelés?

– Rengeteg kemény munkát tettünk bele már az elejétől kezdve az edzésekbe, és úgy érzem, most van a legjobb formában a csapat, most minden belefektetett perc kifizetődik, hiszen tudjuk, hogy a munka idővel mindig meghozza a gyümölcsét – mondta a KNRC közösségi oldalán Godó Panna.

– Ön szerves része volt mindhárom mérkőzésnek, melyik volt a legemlékezetesebb?

– Mindegyik meccs különleges helyen van a szívemben, hiszen győztes találkozókról beszélünk. Örülök, hogy ha néha még csak kevesebb időre is, de tudtam segíteni a csapatot, és hozzájárulhattam a győzelmekhez.

– A Szeged ellen hétközben még több feladatot bízott Önre a vezetőedző, kezdőként lépett pályára, a pontok terén pedig parádésan teljesített. Hogy látja ezt a meccset így utólag?

– Igen, örültem neki nagyon, hogy most több lehetőséget kaptam, hiszen minden nap azért edzek, hogy amikor jön egy lehetőség, egy meccs, akkor megmutathassam mennyit dolgoztam és fejlődtem a héten. Örültem nagyon, hogy nyertünk, igazi csapatmunka volt.

– Az Újpest csapata jön vasárnap, tavaly ők voltak a mumusok a KNRC számára. Ezt már elengedte az együttes, vagy még azért van ok tőlük az átlagosnál jobban tartani?

– Szerintem ezt már elengedte a csapat. Minden szezonban alaposan átalakulnak az együttesek, nálunk is, és az Újpestnél is rengeteg változás történt. Teljesen tiszta lappal indulunk neki ennek a mérkőzésnek. Minden edzésen odatesszük magunkat az előttünk álló napokban is, hogy vasárnap győztesként hagyjuk majd el a pályát.