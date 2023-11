Vizilabda 1 órája

Hadilábon álltak a gólszerzéssel a fővárosban az ifjú pólósok

Utánpótlás vízilabda Az OSC Újbuda ellen folytatták szereplésüket a kiemelt országos bajnokságban a Kaposvári VK utánpótláscsapatai, melyek közül az ifi és a serdülő is hadilábon állt a gólszerzéssel. Előbbi ugyanis csupán egyszer, míg utóbbi is csak háromszor talált be az ellenfél kapujába. A gyerek csapatnak bár ez nyolcszor is sikerült, de még így sem tudták megszorongatni az OSC hasonló korosztályú együttesét.

Klein Péter Nándor Klein Péter Nándor

A kaposváriak Dunántúli Vízilabda Ligában (DVL) szereplő csapatok közül baby I. a C csoport harmadik fordulójában Dunaújvárosba utazott, ahol a Mohács, illetve a Pécs ellen mutatták meg, hol is tartanak a felkészülésben, ugyanis ebben a korosztályban még nincs hivatalos végeredménye a mérkőzéseknek. A serdülők a fővárosi Oázis vendégeként arattak fölényes győzelmeket a házigazdák, illetve a Pécs felett. A gyermek II.-es bajnokságban érdekelt kaposváriak a Csik Ferenc Versenyuszodában gáláztak, ugyanis a Mohácsot és Sportszigetet is megszórták. Fiú ifjúsági országos bajnokság, alapszakasz, 10. forduló Genesys OSC Újbuda–Kaposvári VK 12–1 (2–0, 4–0, 5–1, 1–0). A kaposvári gólszerző: Vörös T. Fiú serdülő országos bajnokság, alapszakasz, 10. forduló Genesys OSC Újbuda–Kaposvári VK 13–3 (4–0, 3–1, 1–2, 5–0). A kaposvári gólszerzők: Radics M. 2, Parádi Z. Fiú gyermek országos bajnokság, alapszakasz, 10. forduló Genesys OSC Újbuda–Kaposvári VK 16–8 (3–3, 5–2, 4–1, 4–2). A kaposvári gólszerzők: Gregorovics M. 4, Hegedüs Balázs 2, Hugó D. 1, Kozári L. DVL serdülő bajnokság, alapszakasz C csoport, 3. forduló Pécsi Sportiskola–Kaposvári VK 3–12 (0–3, 0–2, 1–3, 2–4). A kaposvári gólszerzők: Majnik Zs. 3, Parádi Z. 3, Héra G. 2, Barna B. 2, Märcz P. 2. Oázis–Kaposvári VK 4–18 (0–6, 2–2, 2–4, 0–6). A kaposvári gólszerzők: Parádi Z. 5, Bognár B. 4, Märcz P. 4, Balikó Á. 2, Barna B., Németh N., Héra G. DVL gyermek II. bajnokság, alapszakasz, B csoport, 3. forduló Sportliget SE–Kaposvári VK 6–19 (1–7, 2–3, 1–5, 2–4). A kaposvári gólszerzők: Tahin B. 5, Csonka N. 3, Schneider Á. 2, Bartos Á. 2, Kozári L. 2, Füzi M. 2, Klampauer B., Ruppert R., Tóth L. Mohács–Kaposvári VK 2–29 (0–8, 0–8, 1–7, 1–6). A kaposvári gólszerzők: Bartos Á. 4, Tahin B. 4, Füzi M. 4, Molnár V. 3, Klampauer B. 3, Tóth L. 3, Kozári L. 2, Komáromi P. 2, Ruppert R. 2, Schneider Á., Csonka N. Klein Péter

