November 16-án kezdődtek el az SSL Vitorlázó Világkupa küzdelmei Spanyolországban, Las Palmas de Gran Canaria városában. A nemzetek közötti viadalon a magyar válogatott is szerepel, melynek kapitánya Berecz Zsombor, továbbá a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egyletet három versenyző is képviseli, Majthényi Szabolcs, Gyapjas Zsombor és Takácsy Levente személyében.

A világkupán negyven nemzet indul, a magyarok egyből a legjobb tizenhat között kezdtek. Ugyanis a meglehetősen bonyolult versenyrendszer szerint előzetesen rangsorolják – a nemzeti csapatok tagjainak eredményei alapján – a nemzeteket, így a magyarok Ausztriával, Bahreinnel, Finnországgal, Horvátországgal, Izraellel, Kanadával és Japánnal, illetve az előző 32-es körből bekerülőkkel csatáztak a továbbjutásért.

A Sámánok, azaz a magyar válogatott. Fotó: MARTINA_ORSINI

Az első futamban a harmadik helyen végeztek a magyarok, míg a második nap harmincnégy másodperc előnnyel nyertek. A zárónap előtt hatalmas csata után a második helyen futottak be a Sámánok, azaz a magyar csapat.

A negyedik, egyben utolsó futamra négy órás késéssel kerülhetett sor. A magyarok már az első szakasz elején vezettek, minden pályajelet elsőként vettek. A második szakaszban is kontrollálták a mezőnyt, a második finnekkel szemben harminchárom másodperces előnyük volt. Az utolsó szakasz kezdetén 200 méteres előnyük volt, a befutóra pedig már 356 méteres előnnyel érkeztek az első helyen. A dupla pontos nap után a magyar csapat csoportelsőként jutott tovább a nyolcaddöntőbe tizenhét ponttal.

Az eddigi futamokban a Sámánok fokozatosan lettek egyre magabiztosabbak, a kezdettől jók voltak a manőverek, megtalálták a jó vonalakat a gyenge, forgolódó szélben, a sokszor hullámos vízen. Egészen kiváló teljesítményt nyújtottak a hátszelekben: a második futam első helye és a harmadik futam második helye is a befutó hátszélben dőlt el.

– Talán a harmadik és a negyedik futam volt a legnehezebb – kezdte a kapitány Berecz Zsombor. – Küzdenünk kellett nagyon, büntetés is volt, aztán a hátszélben sikerült visszakapaszkodnunk a futam második helyére. A záróverseny kívülről egyszerűnek tűnt, de nem volt az. A győzelemben nagy része volt annak, hogy nem volt hiba: jól olvastuk a szelet, tökéletes volt minden manőver, a hajókezelés. Minden nap fejlődünk. Ez nem véletlen, hiszen Magyarország legjobb vitorlázói vannak itt, és én nagyon boldog vagyok, hogy a kapitányuk lehetek. Maga ez a verseny, az SSL Sailing Gold Cup remek kezdeményezés. Egyebek közt az ilyen kis nemzeteknek is lehetőséget, egyenlő esélyt ad, hogy megmutassuk a világnak, nálunk is vannak remek vitorlázók. A következő körös ellenfeleinkről csak annyit: Argentína és az Egyesült Államok erős csapat, de míg ők szinte a repülőtérről érkezve ülnek be a hajókba, mögöttünk már ott van jó néhány óra vitorlázás, versenykörülmények között, ezekkel a hajókkal.

A magyar csapat következő futama november 21-én lesz Las Palmasban.