Ezúttal a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Akrobatikus Tánc és Fitnesz Sportszövetsége (ATFSZ) által rendezett Magyar Kupán bizonyították tehetségüket és ügyességüket a Bakó-Sas Fitnesz SE sportolói. Az ifjú kaposvári hölgyek ezúttal Budaörsön álltak a zsűri elé, s értek le kitűnő eredményeket. Prukner-Sas Médea tanítványai csapatban, illetve egyéniben hat arany-, négy ezüst-. valamint két bronzéremmel gyarapították kollekciójukat, emellett pedig számost számos értékes pontszerző hellyel is bővült az egyesület.

A kaposvári Bakó-Sas Fitnesz SE eredményei:

B kategória

Aranyérem: Fodor Noémi (2012).

Ezüstérem: Péterfi Anna (2012).

4. helyezett: Pető Luca (2011).

5. helyezett: Balázs Bernadett (2012), Bárány Eliza (2011).

Artistic kategória

Aranyérem: Kordély Szonja (16+).

A kategória

Bronzérem: Kiss Zsófia (2009), Ernst Anna (2010)

5. helyezett: Gáspár Bora (2010).

Elit kategória

Aranyérem: Szijártó Mira (2013), Sovák Réka (2011).

Ezüstérem: Tóth Anilla Netti (2011), Bali Luca (2009).

Dance kategória

Aranyérem: Say my name (Szijártó M., Balázs B., Pető L., Péterfi A.), Kesha (Fodor N., Ernst A., Sovák R. Tóth A. N.)

Azüstérem: Dreamers (Fodor Z., Andricz S., Part L., Horváth D., Papp L., Bárány E., Szijártó M.)