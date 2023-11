Első idegenbeli győzelmére készült a Budapesti Honvéd SE, mely az Alba Fehérvár, az OSE Lions, a Szolnoki Olaj, valamint legutóbb az NKA Pécs vendégeként is vereséget szenvedett, és egyébként is zsinórban háromszor hagyta el pont nélkül a játékteret. A Kaposvári KK viszont eddig hazai környezetben jól szerepelt, a Kaposvár Arénában csak a Sopron KC tudott nyerni egy drámai, hosszabbításos mérkőzésen. A szombati, alsóházi összecsapás így hazai győzelmet ígért, a papírforma pedig érvényesült is a parketten.

A vendégek nem számíthattak az ex-kaposvári Isiah Brown játékára, a kulcsember ugyanis az utolsó edzésen kézsérülést szenvedett. Ennek ellenére Reizinger Máté vezérletével egy 1–8-as rohammal nyitott a Honvéd, de résen volt a Kaposvár, mely Milos Koprivica kosaraival zárkózott, majd többek között Remy Abell ponterős játékának köszönhetően fordított (21–19).