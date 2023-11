Fölényes, roppant magabiztos győzelmet aratott a DKKA U21-es csapata felett a Siófok KC, mely a 8. forduló után, a Mohácsi TE 1888 mögött a második helyen áll a tabellán. Pintér Károly együttese azonban közel sem kezdte annyira meggyőzően a mérkőzést, mint azt a félidő és a végeredmény mutatja. A két együttes az első bő húsz percben fej-fej mellett haladt, több ízben is a Siófok küzdött az egyenlítését egy, vagy éppen kétgólos hátrányban. Döntetlen viszont 11–11-nél volt utoljára, 12–13 után pedig zsinórban hét vendég találat született egyetlen hazai gól nélkül. Ez egyben azt is jelentette, hogy a félidőre gyakorlatilag el is dőlt a bajnoki pontok sorsa. A különbséget a szünet után tovább tudta növelni a Balaton-parti együttes, melynek legeredményesebb játékosa ezúttal Bojtok Anna és Kocsis Szilvia volt nyolc-nyolc találattal.

DKKA U21–Siófok KC 31–44 (12–20)

Kunszentmiklós, Városi Sportcsarnok; V.: Drinóczi, Kiss.

Kiállítás: 10 ill. 4 perc.

Hétméteres: 3/2 ill. 3/3.

Siófok KC: Sándor-Györkös R. 1, Nógrádi A. (kapusok) – Lozsi E. 1, Sólyom S. 1, Bojtok A. 8, Deme L., Kocsis Sz. 8, Koósz K. 5, Koósz F. 2, Torday-Nagy S. 1, Póczik K. 6, Bozsok D. 2, Posta L. 1, Jócsik N. 1, Karé K. 7. Vezetőedző: Pintér Károly.

Mestermérleg

Pintér Károly: – Az első negyed órában kicsit nyugtalan voltam, mert nem azt kaptam a csapattól, mint amit vártam. A folytatásban beindult a gépezet, helyenként kifejezetten szép kézilabdát mutattunk be és ennek eredményeképpen fölényes győzelmet arattunk a DKKA ifjúsági csapat ellen. Örülök, hogy mindenkinek lehetőséget tudtam adni és szinte mindenki eredményes is tudott lenni.

Menetrend

8. forduló: 2023. 11.11., Nagyatádi RKC–Siófok KC

9. forduló: 2023.11.18., Siófok KC–PTE PEAC U21

10. forduló: 2023.12.02., Siófok KC–Tungsram SE

11. forduló: 2023.12.10., Szekszárdi FGKC–Siófok KC

12. forduló: 2024.02.18., Mohácsi TE 1888–Siófok KC

13. forduló: 2024.02.24. Siófok KC–NEKA U21

14. forduló: 2024.03.09., Siófok KC–DKKA U21

Góllövőlista

1. Ghetu Andrea (Nagyatád) 71 gól

2. Karé Kamilla (Siófok) 61 gól

3. Farkas Anita (Szekszárd) 48 gól

4. Burghardt Victória (Tungsram) 45 gól

5. Bognár Zsanett (Szekszárd) 44 gól

6. Kocsis Szilvia (Siófok) 42 gól

7. Horváth Alexandra (Tungsram) 40 gól

8. Horn Mónika (Nagyatád) 39 gól

9. Bojtok Anna (Siófok) 39 gól

10. Papp Eszter (Mohács) 35 gól