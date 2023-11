Az investmenteseket egy sztárgárdával, SKK Raindorffal sorsolták össze a sportág elitligájában, a BL-ben. Az első meccset idegenben, míg a visszavágót az Investment-közút-csarnokban vívják. Nem volt könnyű az idáig vezető út, de Németh Mátéék az NBC-kupán szerzett bronzéremmel bizonyították, helyük van a legjobbak között.

A német pontvadászat a világ legerősebbje, s ebben a bajnokságban lett kétszert is második helyezett a Raindorf, nem túlzás tehát az a kijelentés, hogy a világelit ellen lépnek dobóállásba szombaton, 13 órától a kaposváriak.

– Feltérképeztem a német csapatot, megnéztem az átlagaikat, s túlzás nélkül állíthatom, egy nagyon erős együttesről van szó – fogalmazott Horváth László vezetőedző. – A „leggyengébb” játékosuk hazai átlaga 610, a legjobbé 660 feletti, azaz komoly erőt képviselnek. A számokból ugyan nem derül ki, hogy a pálya ennyire eredményes vagy a tekézőik ennyire jók, de valószínű mindkettő igaz. Ezért nehéz olyan taktikát kitalálni, amivel meg lehet fogni őket.

Az utolsó bajnoki után folyamatosan tréningezett a társulat, sőt egy edzőmeccset is játszott, így próbálták tartani a formájukat. Az edzéseken, illetve a felkészülési találkozón is szép eredmények születtek, sőt akadt egy-két olyan kimagasló teljesítmény, melyre lehet építeni.

– Természetesen sokat számít az, hogy több sportolónk is szerepelt már BL-ben, hiszen van nemzetközi rutinjuk – tette hozzá Horváth László. – Talán jobb is, hogy idegenben kezdünk, mert nem lesz rajtunk akkora teher, hiszen itthon még javíthatunk. Azt kértem a fiúktól, amit az NBC-kupa előtt is: élvezzék a játékot, felszabadultan gurítsanak, s akkor bármi megtörténhet. Egy biztos, mindent meg fogunk tenni azért, hogy emelt fővel utazhassunk haza.

– Már az is egy óriási siker, hogy ott vagyunk a Bajnokok Ligájában – hangsúlyozta Németh Máté. – Egy erős német csapat lesz az ellenfelünk, de nekünk nincs veszítenivalónk. Ha nálunk mindenki hozza azt, amit tud, akkor szoros meccs alakulhat ki, de egy estleges vereség után sem fogunk elkeseredni, hiszen hazai pályán javíthatunk.

– A győztesen megvívott Szeged elleni ütközet óta bőven volt időnk, a feltöltődésre, a pihenésre és a mentális, valamint a fizikai felkészülésre is – emelte ki Németh Máté. – Fejben nagyon ott kell majd lennünk, hiszen ezen a szinten már a legkisebb hibát is könyörtelenül megtorolja az ellenfél.

– Az alföldiek elleni győztes rangadó óta minden az edzésekről szólt, s szerencsére sokat tréningeztünk Kaposváron is – nyilatkozta Botházy Péter. – Fejben ugyanúgy készülök, mint egy szuperligás találkozóra, hiszen azokon – koncentrációban és fizikálisan – is mindig száz százalékot akarok, s kell is nyújtani. Nagy dolog, hogy ott vagyunk a Bajnokok Ligájában, de nem szabad túlspilázni, tiszta fejjel kell felmennünk a pályára, úgy, mint a Zalaegerszeg, illetve a Szeged ellen.

– A realitás a németek mellett szól, de nem szabad leírni magunkat, hiszen ebben a félévben már sok meglepetést okoztunk, ráadásul a továbbjutás két mérkőzésen dől el, azaz a német sztárcsapat még ellátogat Kaposvárra is – mondta Botházy Péter. –Titkon reménykedek a továbbjutásban, de borzasztó nehéz lesz. Ellenfelünk kiváló játékosokból áll, s a pályájuk is világszínvonalú, de mi is bizonyítottunk már az NBC-kupán, s a mi pályánk is a legjobbak közé tartozik.

Az együttes már pénteken útra kel, hiszen 650 kilométer vár a fiúkra, s természetesen amint elérhető lesz a mérkőzéshez a stream, azonnal megosztjuk itt, az FB-oldalunkon.

Az utazó keret: Botházy Péter; Farkas Sándor; Horváth László (játékos/vezetőedző); Juhász Bence; Kovács Gábor; Nagy Gergő; Németh Máté; Pintér György; Sziklási Tibor Levente. Kálny Krisztián és Wagner Mihály.