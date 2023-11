Ezzel a találkozóval emlékeznek a tavaly január első napján tragikus balesetben elhunyt Iván Gergőre. A Fino Kaposvár ígéretes jövő előtt álló feladója 19 évesen távozott közülünk. A házigazda Fino Kaposvár azért választotta ezt a meccset, mert ez a hazai bajnoki találkozó van a legközelebb Iván Gergő születésnapjához.

A Debreceni EAC csapatát mindenesetre nagyon is komolyan kell venni. Igaz, hogy vereséggel nyitottak – a bajnoki rajton hazai pályán maradtak alul az újonc Vidux-Szegedi RSE ellen –, azóta viszont győzelmi szériában vannak. Többek között legyőzték otthon 3–0-ra a Pénzügyőrt, Kecskeméten pedig 3–1-re tudtak nyerni, a tabellán pedig jelenleg a negyedik helyen állnak. Ugyanúgy 15 pontot gyűjtöttek eddig, mint a Fino, de a DEAC csapatának rosszabb a szettaránya.

A debreceni együttest erősíti a korábban Kaposváron is megfordult, egyaránt 35 éves Bagics Balázs és Tóth András; előbbi 28, utóbbi pedig 11 alkalommal ölthette magára a válogatott mezét. Ugyancsak náluk játszik az a Bán Viktor Erik, aki a liberóposztján szerepel, s kerek 20-szoros válogatott. Remek külföldi légiósokat tudhatnak a soraikban: Moret Vargas Marlon és Cesar Coelho Rabel Willian már az előző szezonban is Debrecenben játszott; most nyáron csatlakozott hozzájuk Pavliuk Vladyslav.

A házigazdáknál továbbra is hiányozni fog a kubai Quevedo Hernández Hermes; a többiek harcra készek.