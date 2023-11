Az első szett elejét a kezében tartotta a Kaposvári Női Röplabda Club, egészen 5–5-ig, amely után kétpontos előnyt alakított ki a Balatonfüred, amit egészen sokáig tartani is tudott, bár Sara Dias támadásaira nem nagyon tudott megoldást találni. Csupán egy egységre hagyta felzárkózni ellenfelét a Szent Benedek, de aztán 15–15-nél sikerült egyenlítenie a vendégeknek, s a vezetést is átvették, onnantól pedig fej-fej mellett haladtak a csapatok. 20–18-as balatoni vezetésnél kért időt először Vincent Lacombe, ám tovább menetelt az SZBRA. Isadora Nicolai ász nyitásával egyenlítettek a somogyiak 21–21-re, ám újból elhúzott az ellenfél két ponttal, igazi parázs mérkőzés alakult ki a hajrára. A Füred jutott szettlabdához, az elsőt még hárította a KNRC, de a másodikat már érvényesítette a hazai gárda.

A második etapban a balatoniak az első két pontjukat Dias leblokkolásával szerezték, mely az első játszmában szinte még lehetetlennek bizonyult. Aztán zsinórban négy egységet szereztek a kaposváriak, a kétpontos hátrányból kétpontos előnyt csináltak. Néggyel is mentek már a vendégek, de az SZBRA egy egységre felzárkózott, ekkor 16–17 állt az eredményjelzőn. Ám gyakorlatilag fél perc sem kellett, s ismét négy ponttal vezettek a somogyiak. Az kétségtelen, hogy a KNRC irányította a játszmát, az első szettlabdát ugyan még hárították a fürediek, de aztán egyenlíteni tudott az álláson a vendégegyüttes.

A harmadik felvonás első pontját a hazaiak szerezték, de aztán beindította a rakétákat a Kaposvár, s sorozatban öt egységet gyűjtött. Az etapban a hazaiak csak futottak az eredmény után, a somogyiak pedig félelmet nem ismerve gyártották a pontokat, vérszemet kaptak. Kegyetlenül kihasználták a Balatonfüred folyamatos hibázását, a hajrában már tíz is volt közte. S ugyanennyivel nyerte végül a játszmát a KNRC, pedig két szettlabdát is hárítottak a balatoniak.

A szünet után sem verekedték ki magukat a hazaiak a hullámvölgyből, hatalmas különbség volt továbbra is a két csapat között, szinte azt folytatták az együttesek, amit az előző felvonásban abbahagytak. Sorra hibáztak a fürediek, míg a kaposváriak nagyon egyben voltak, szinte bármit csináltak, abból pont született. Már 5–15-nél tíz volt a különbség, a hajrára pedig tizenháromra nőtt a vendégek előnye. Aztán Godó Panna a legjobbkor lépett pályára, ugyanis ász értékű nyitásával előbb meccslabdához jutott a KNRC, majd a másodikkal már meg is nyerte 25–8-ra a szettet és egyben a mérkőzést is, így megszerezte második győzelmét a szezonban.

Szent Benedek RA–Kaposvári NRC 1–3 (23, –19, –15, –8)

Balatonfüred, 150 néző. Vezette: Halász, Ujházi.

SZBRA: Nacsa-Pekárik 13, Berkó 2, Perez Ramos 11, Szerényi 14, Kobaidze 6, Wojcik 8. Csere: Gatard, Fáth (liberók), Nagy, Krakoczki, Castero Cruz 1. Vezetőedző: Kristian Michailov.

KNRC: Szedmák 15, Tóth-Bodovics 5, Dias 19, Hurst 12, Vilvert 10, Martin 2. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai 1, Godó 2, Radnai. Vezetőedző: Vincent Lacombe.