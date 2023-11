Bajnokinak indult, edzőmeccs lett belőle, amiben közrejátszott, hogy soha nem látott összeállításban léptek pályára a tópartiak: Kitl belső védőt játszott, így Varjas hiányában a 19 és 18 éves Kovács, Nemes duó lett a belső középpályás, ráadásul elől is két 19 éves játszott, Tóth és Dénes, a csapat átlagéletkora velük 22,4 év volt! Ezt jól ki is használták a házigazdák, akik keresték a párharcokat, amiket meg is nyertek és nagy akarattal belevetve magukat a meccsbe alaposan ki is tömték Dragan Vukmir kedvetlenül futballozó együttesét. Úgy tűnt, hogy ezt a vereséget már a kezdés előtt elkönyvelték...

A nyitó találat attól a Horváth Pétertől érkezett, aki nyáron épp került Siófokról a baranyaiakhoz: egy kapufáról kivágódó labda okozott zavart, melyet elfelejtettek lereagálni Kitlék. A második Nemes eladott labdájából indult, a harmadik egy távoli, húsz méteres lövésből esett, ami finoman szólva sem volt védhetetlen, a negyediknél Kovács hozta helyzetbe a mislenyieket, az ötödik egy kis szöglet után érkezett, amikor Winter pontosan Tóth lábára ütötte játékszert, aki egy méterről passzolta azt, a hatodikat Varga, a hetediket pedig Polényi rúgatta a házigazdákkal. Hibát hibára halmoztak a balatoniak, könnyű gólokhoz segítve ellenfelüket. Az i-re a pontot Girsik tette fel, akinek fél óra elég volt, hogy két sárga után a kiállítás sorsára jusson: az elsőt sípszó utáni labda elrúgásért, a másodikat pedig reklamálásért kapta.

Hogy mekkora volt a különbség a két csapat között, azt jól mutatja, hogy a házigazdák tizenötször találtak kaput, abból hét gól lett, míg a balatoniak egyetlen egyszer! Ez volt a sárga-kékek nyolcadik idegenbeli találkozójából a hatodik, amin nem rúgtak gólt, a Siófok táblát elhagyva háromszor voltak eredményesek, abból is egy öngól volt!