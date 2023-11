Nem a balatoniak voltak a nyári átigazolási szezon nyertesei, a legnagyobb meglepetés Horváth Péter távozása volt, akinek személye szezononként fél tucat gólt jelentett. A baranyaiak nem is jártak rosszul a szerződtetésével, hisz Budafokon győztes gólt jegyzett, a Gyirmót FC Győr elleni hazai bajnokin pontot mentett új klubjának, a Magyar Kupában pedig a duplájával verték a Kolorcity Kazincbarcikát és jutottak az ötödik fordulóba! A balatoniak ezzel szemben nem a napos oldalon állnak, tizenötből hét (!) bajnokin nem találtak be, náluk kevesebb találatot csak az FC Ajka, Pécsi MFC, BVSC–Zugló trió ért el, az utóbbi kettő viszont megelőzi őket a tabellán. Az új igazolások közül a csapattól már távozó Nagy Richárd mellett Szedlár Zoltán jutott két gólig, igaz, azt egy meccsen szerezte, majd a következőn ki is állították, így ezt a mislenyi bajnokit ki is hagyja. A jelenlegi baranyai játékoskeretből korábban Egerszegi Tamás, Kirchner Krisztián, Tóth Zoltán és Hegedűs Márk volt a BFC Siófok labdarúgója Horváth mellett, az utóbbi négy közvetlenül a Balaton partjáról igazolt oda! Horváth és Tóth két–két bajnoki találatot jegyez, Kirchner viszont kilencet, amivel házi gólkirály!



A mislenyiek öt – Vasas FC (4–3), FC Ajka (0–3), Gyirmót FC Győr (2–2), BVSC–Zugló (0–1), Csákvár (1–1) – veretlen találkozóval a hátuk mögött fogadják a balatoniakat! Hazai pályán hétmeccses veretlenségi szériában vannak, ahol kettesével szerzik a gólokat, nyolc bajnokin tizenhatot! A BFC Siófok ennek tudatában az esélytelenek nyugalmával készülhet, hisz hét idegenbeli fellépésén háromszor tudott betalálni, abból is egy öngól volt! Hétből ötször lenullázták őket...



Némi rés azért akad a pajzson, a legutóbbi két fordulóban mintha leállt volna baranyai gólgyár, hisz "csak" büntetőből tudtak eredményesek lenni, azzal nyertek a BVSC–Zugló otthonában, illetve ikszeltek legutóbb otthon a Csákvárral (1–1). Némi "szerencse" a balatoniakra is ráférne, elég csak a Csákváron Csató lerántása utáni elmaradt büntetőre, vagy a Szeged elleni korai, finoman szólva is túlzó Szedlár piros lapra gondolni... A somogyiak malmára hajtja a vizet, hogy a védelemből eltiltás miatt ezúttal két alapember, Beke és Füredi is hiányozni fog. Az utóbbié volt a harmadik piros lap, emellett kaptak még harmincnyolc sárgát is, vagyis nem kisasszony futball várható, amire remélhetőleg felkészültek Kitlék. Az utóbbiaknak az első játékrészre is érdemes odafigyelni, melyben sebezhető ellenfelük: a tizenhat kapott gólból kilencet ekkor kaptak és csak nyolcat szereztek, a második félidei tizennyolccal szemben! Három periódusban erősek Horváth Péterék; a 41–46. perc között négy, az 53–65. között kilenc, a 83–93. perc között pedig öt gólt értek el.



Nehéz pálya a kozármislenyi



A két klub hétszer találkozott egymással, három mislenyi és három siófoki sikerrel két döntetlen mellett, legutóbb a Balaton partján hazai győzelem született (1–0). Ez utóbbi fájó tüske a vendégekben, hisz Dragan Vukmir együttesének mindegy volt a végeredmény, nekik viszont egy pont kellett volna, hogy elkerüljék az osztályozót. Mislenyben ötödször csapnak össze és nyerni mindössze egyszer sikerült a kék-sárgáknak még 2017 márciusában, a Horváth Károly által irányított Tajti – Futó, Fehér, Papp Sz., Novák – Peszmeg, Vass M. – Nagy D. (Gárdos), Bogáti (Horváth B.), Papp M. – Dajic (Vólent) összetételű csapatnak, melyből a győztes találatot Nagy Dániel szállította a tizedik percben.