Húsz-harminc kilométerenként van frissítőpont, ez komoly nehézséget jelent. Nekem volt autós kísérőm, hárman segítettek, körülbelül tíz kilométerenként találkoztam velük, folyamatosan töltötték a kulacsomat és cipelték az összes cuccomat.

Sokat tettek hozzá, ezúton is köszönöm szépen nekik. A nők között Kéri Veronikával ketten indultunk a kétszáznegyven kilométeres távon.

– Milyen volt a futás?

– Csécsei Zoltán iránymutatásával készülök, pulzus alapú edzéseket végzek. Most is alacsony pulzussal kellett volna futnom, de túl magas lett. Rám jellemző, hogy általában úgy kezdek, hogy elhalad mellettem a mezőny, most is így volt. Körülbelül nyolcvan kilométernél kerültem az élre a nők között, majd a férfiakkal is elkezdtem meccselni, végül a női kategóriában győzni tudtam, míg abszolútban második lettem. Egyébként sokat elárul a verseny nehézségéről, hogy a mezőny fele ért célba a leghosszabb távon. Összességében jó verseny volt, remek szervezéssel, és ismét csodálatos helyeken futottunk.

– Mi okozta a legnagyobb kihívást?

– Az időjárás. Ahhoz képest, hogy szeptember végén rendezték meg a versenyt, nap közben nagyon meleg volt, ám éjszakára a megszokottnál jobban lehűlt a levegő. Ekkor fel kellett öltözni, jöhetett a hosszúnadrág és a hosszú ujjú, ám ehhez le kellett ülni, levenni a cipőt, majd ismét felvenni… Száznyolcvan kilométer megtétel után eléggé macerás és kényelmetlen már egy-egy nadrágcsere…

– Lassan vége az évnek, ám ön előtt már egy jövő évi nagy cél ott lebeg: a Bács-Kiskun Ultra megrendezése.

– Nagy sikere volt az idén első alkalommal megrendezett Bács-Kiskun Ultrának, így a visszajelzéseket figyelembe véve úgy döntöttünk a párommal, hogy jövőre ismét megrendezzük az eseményt. Pedig azt mondtam, mivel ketten szervezni eléggé nagy kihívás, így nem futunk neki ismét, ám a versenyzők annyira elégedettek voltak a rendezéssel, hogy belevágunk megint. Abban bízunk, hogy a jövő júniusi versenyen kétszer annyian lesznek, mint idén. Egy biztos: mi nagy motivációval és lelkesedéssel szervezzük ismét ezt a versenyt, szeretettel várjuk a futókat és minden érdeklődőt.

