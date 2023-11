Újabb fontos rangadó vár a Kaposvári VK együttesére, amely ezúttal idegenben küzd a pontokért, méghozzá Miskolcon, a Kemény Dénes Uszodában. A kissé korai időpont és a hosszú utazás ellenére Surányi László tanítványai szeretnék megszerezni a három pontot, aminek köszönhetően szinte biztos lenne a helyük a legjobb nyolc között az alapszakasz végén.

– A saját játékunkra kell koncentrálnunk, nem szabad a hibáinkból gólt kapnunk, mert akkor fölénk kerekedhet a Miskolc – mondta Fülöp Bence, a Kaposvári VK játékosa. – Ha a szívünket is bevisszük a vízbe és megteszünk mindent, amit az edzőnk kér, akkor megszerezzük a győzelmet.

Az előző bajnokin, a Szeged ellen sikerült megszerezniük a győzelmet a kaposváriaknak, ami nagyot lendíthet rajtuk, hiszen az is egy kiemelten fontos rangadó volt számukra.

– Csodálatos volt megélni ezt a mérkőzést, az elmúlt pár évet tekintve ez az egyik legszebb eredményem – tette hozzá Fülöp Bence. – Voltak hibáink, de a csapatszellem és a szív átlendített ezeken és jó irányba terelt minket. Emellett a szurkolók is kitettek magukért, még most is libabőrös vagyok, ha visszagondolok a meccsre.

A Kaposvári VK 16 ponttal a hetedik helyről várja a találkozót, míg a Miskolc kilenccel a kilencedikről. A borsodiaknak azonban van egy elmaradt meccsük a Honvéd ellen, amit, ha bravúrral megnyernek, akkor már csak négy pont lenne a felek között, így Surányi László tanítványai számára fontos lenne, hogy egy győzelemmel leszakítsák magukról a Miskolcot.